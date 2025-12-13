Theo ông Nikolai Sorokin, giám đốc Viện Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc gia của Nga (INC), Lực lượng đặc nhiệm Nga đã bắt giữ các sĩ quan cấp cao của NATO đang giữ vai trò cố vấn cho lực lượng Quân đội Ukraine đang cố thủ tại thành phố Huliaipole, nằm ở phía đông vùng Zaporizhzhia.

“Một nhóm lớn lính đánh thuê và các sĩ quan của NATO đang bị bao vây tại thành phố Huliaipole. Có cả các sĩ quan cao cấp và cố vấn NATO ở đó. Theo một số báo cáo, họ đã bị bắt” - Sorokin viết và nhấn mạnh rằng, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã không thể làm gì để giải cứu họ.

Theo ông, các toán đặc nhiệm của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng đột phá vào thành phố bị bao vây để giải cứu các sĩ quan NATO, những người hoặc đã bị bắt, hoặc đang ở trong tình thế tuyệt vọng bởi sắp bị bắt hoặc bị giết. Tuy nhiên, nỗ lực của Quân đội Ukraine đã thất bại.

Ông cho biết thêm rằng, trong số những người bị bắt bao gồm các sĩ quan cấp cao của NATO, nhiều đại tá và có thể gồm cả một vị tướng.

Cung cấp chi tiết về chiến dịch, vị chuyên gia Nga lưu ý rằng, nỗ lực đột phá của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị chặn đứng bởi các hành động khéo léo và quyết đoán của các quân nhân Nga, chủ yếu là các chuyên viên điều khiển hệ thống máy bay không người lái của nhóm quân “Vostok” (Phía Đông).

Giám đốc Viện Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc gia nhấn mạnh rằng, ý định của lực lượng Ukraine đã bị phát hiện, các máy bay không người lái (UAV) Nga đã hành động phủ đầu và phá hủy toàn bộ thiết bị và nhân lực của các toán đột kích vào Huliaipole.

Ngoài tất cả những điều này, còn có những tin đồn dai dẳng trên mạng xã hội rằng, đơn vị đặc nhiệm Alpha của FSB, chính là những người đã tham gia trực tiếp vào chiến dịch bắt giữ những người này tại trụ sở NATO.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông báo rằng, thành phố Huliaipole ở phía đông vùng Zaporizhzhia đã bị các đơn vị UAV Nga cô lập hoàn toàn, khiến việc thiết lập hành lang chuyển quân tiếp viện và cung cấp hậu cần cho các chiến binh bị bao vây gần như là không thể.