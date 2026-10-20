NATO bắt đầu xem xét kế hoạch quân sự chống lại Nga mà không cần dựa vào Mỹ

NATO đã bắt đầu đàm phán về việc phân bổ lực lượng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Các nhà lãnh đạo NATO sẽ bắt đầu đàm phán trong những ngày tới về các mục tiêu liên quan đến phân bổ lực lượng và vũ khí mới cho năm 2029 để đối phó với một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận về việc giảm mạnh sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu.

Vào tháng 10, NATO đã khởi động cuộc đàm phán về những lực lượng và vũ khí mà các đồng minh cần để chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga và cách thức liên minh sẽ chi trả cho chúng; các "mục tiêu năng lực" mới sẽ đạt được vào năm 2029, theo ấn phẩm Politico.

Cuộc đàm phán sẽ là giai đoạn đầu tiên của chu trình lập kế hoạch NDPP và sẽ xác định cái gọi là mức độ tham vọng - số lượng binh lính và năng lực mà 32 quốc gia NATO sẵn sàng đóng góp.

Nội dung thảo luận bao gồm cả việc có duy trì lực lượng dự bị gồm 18 lữ đoàn cho các hoạt động bên ngoài lãnh thổ liên minh hay không, và làm thế nào để cung cấp hỗ trợ quân sự thông thường cho các cường quốc hạt nhân như Mỹ và Anh.

Quan hệ Nga - NATO hiện giống như thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Trong khi Mỹ đang tranh luận về việc giảm bớt số lượng oanh tạc cơ chiến lược, tiêm kích, tàu ngầm, tàu chiến và máy bay không người lái ở châu Âu, các đồng minh sẽ phải thu hẹp "khoảng trống Mỹ" bằng năng lực của riêng mình.

Các quốc gia cần thống nhất về việc chia sẻ chi phí một cách công bằng và có thể chuyển từ yêu cầu về những loại vũ khí cụ thể sang nhiệm vụ tấn công mục tiêu mà mỗi quốc gia có thể hoàn thành bằng hệ thống của riêng mình.

Tờ Politico lưu ý cuộc thảo luận bao gồm 5 lĩnh vực chính: Thống nhất về mức độ tham vọng tăng quân, bổ sung cho sự đóng góp đang giảm dần của Mỹ, sự khác biệt về khu vực giữa các sườn phía Đông, phía Bắc và phía Nam, cân bằng việc tăng cường các hệ thống không người lái với phương tiện bọc thép truyền thống và học hỏi kinh nghiệm từ Ukraine.

Tuy vậy, theo một nhà ngoại giao cấp cao của NATO, "sẽ rất khó khăn khi chia sẻ gánh nặng, vai trò của Mỹ, cân bằng mức độ tham vọng với các ưu tiên chính trị - bởi đó là một thách thức rất lớn".