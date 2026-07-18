Nàng thơ và “anh sếp showbiz” đã có con chung với nhau, lần đầu lộ chi tiết đặc biệt của đứa trẻ

Nàng thơ H.T và “anh sếp showbiz” liên tục trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian gần đây.

Cặp đôi tổng tài - siêu mẫu Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vỡ òa chào đón con trai đầu lòng (Win) hồi tháng 10 năm ngoái trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình. Mới đây nhất, trong chiều 18/7, cặp đôi đình đám vừa lọt vào ống kính của khán giả khi đưa cậu con trai 9 tháng tuổi ra ngoài đi dạo trong chuyến du lịch mới đây. Trong hình, tài tử họ Trần bế quý tử nhỏ trên tay, còn Hà Tuệ đi theo sau cách 2 cha con 1 đoạn. Ngoại hình cặp đôi nhận được vô số lời tán dương, trong khi Trần Vỹ Đình gây trầm trồ với diện mạo điển trai ngút ngàn thì siêu mẫu họ Hà cũng khiến "người qua đường" mê mẩn trước chiều cao lý tưởng cùng làn da trắng phát sáng.

Trước đó, trong sáng 18/7, Hà Tuệ đã được “người qua đường” bắt gặp khi đang chơi đùa cùng cậu con trai 9 tháng tuổi trên bãi biển Aranya. Siêu mẫu sinh năm 1989 diện áo 2 dây màu đen kết hợp với mũ lưỡi trai, từ cô tỏa ra khí chất quyến rũ chấp luôn cam thường.

Đặc biệt, ngoại hình của bé Win đã chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề nóng trong màn lộ diện mới đây. Theo nguồn tin, thỉnh thoảng quý tử nhà Trần Vỹ Đình lộ ra góc nghiêng khuôn mặt, gây ấn tượng với ngũ quan thanh tú, thần thái ngây thơ đáng yêu, khiến người đối diện phải “tan chảy”. Cậu bé sở hữu làn da trắng trẻo, đôi chân dài vượt trội so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Điều này khiến công chúng không mấy bất ngờ bởi lẽ cả Trần Vỹ Đình (1m82) và Hà Tuệ (1m78) đều sở hữu chiều cao nổi bật. Con trai cặp đôi vàng chưa biết đi, hiện mới chỉ có thể bò trên bãi cát, được “người qua đường” nhận xét là trông vô cùng linh hoạt và lanh lợi.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ đưa con trai ra ngoài chơi trong chiều 18/7. Ảnh: Weibo

Trước đó trong sáng 18/7, Hà Tuệ lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đưa quý tử 9 tháng tuổi tới bãi biển chơi đùa. Ảnh: 163

Bé Win được “người qua đường” và truyền thông Hoa ngữ dành nhiều lời khen ngợi về mặt nhan sắc. Ảnh: 163

Hà Tuệ ánh lên niềm hạnh phúc trên gương mặt khi chơi đùa cùng quý tử đầu lòng. Ảnh: 163

Bé Win mới 9 tháng tuổi, sở hữu đôi chân dài vượt trội so với những đứa trẻ cùng trang lứa, hứa hẹn trở thành 1 soái ca có chiều cao nổi bật trong tương lai. Ảnh: 163

Trước đó trong sáng 17/7, Hà Tuệ đã lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi đưa quý tử 9 tháng tuổi đi dạo ở Aranya trong kỳ nghỉ mới đây. Trong màn lộ diện lần này, siêu mẫu họ Hà gây chú ý khi huy động tận 2 bảo mẫu đưa con trai đi dạo. Ở hình ảnh do truyền thông chụp lại được, siêu mẫu Victoria’s Secret bước đi thong dong, không tự tay đẩy xe nôi cho con. Trong khi đó, tận 2 người bảo mẫu đi cùng thay Hà Tuệ trông bé Win, 1 người đẩy xe cho bé, còn bảo mẫu còn lại tập trung trông chừng đứa nhỏ.

Hình ảnh nói trên đã khiến 1 bộ phận khán giả cảm thấy nóng mắt, chỉ trích Hà Tuệ vì cho rằng cô không chân thành trong việc chăm sóc con cái. Những cư dân mạng này nhận định, siêu mẫu 8X đã dồn hết mọi việc cho bảo mẫu, còn bản thân không tự mình chăm con. 1 số netizen còn gán cho Hà Tuệ cái mác “tiểu thư”, đưa con trai ra ngoài chơi cốt để đánh bóng cho bản thân chứ không thật lòng muốn trông con.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ lại lên tiếng bênh vực nàng siêu mẫu họ Hà bằng cách nhấn mạnh, cô có cách nuôi dạy con theo tư duy hiện đại. Fan giải thích rằng, Hà Tuệ quanh năm bận rộn với công việc trong ngành thời trang, có lịch trình dày đặc, nhịp sống không cố định, thường xuyên đi công tác và phải ra ngoài chụp ảnh, vậy nên cô không thể nào đảm đương toàn bộ việc chăm con 24/7. Từ đây, việc siêu mẫu sinh năm 1989 thuê bảo mẫu về trông con cũng là điều dễ hiểu, điều này cũng cho thấy cô có trách nhiệm với con cái.

Chưa hết, fan khẳng định trước đó Hà Tuệ cũng nhiều lần đích thân đẩy xe nôi cho con chứ không hề có chuyện cô chưa từng động tay động chân vào việc chăm bé.

Hà Tuệ huy động hẳn 2 bảo mẫu đẩy xe nôi cho cậu quý tử 9 tháng tuổi trong màn xuất hiện vào hôm 17/7. Ảnh: 163

Fan cho biết trước đó ít ngày, Hà Tuệ đã đẩy xe nôi đưa con trai 9 tháng tuổi ra ngoài chơi. Ảnh: Weibo

Còn nhớ Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ dính tin hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt vì kín tiếng, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp “xứng đôi vừa lứa”.

Tới tháng 3/2023, cặp sao bất ngờ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm. Giữa tháng 8/2025, cặp sao gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố có con chung. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành “em bé ngậm thìa vàng” hot hàng đầu xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ xác nhận có con chung vào năm ngoái. Ảnh: Sina

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng) và là chủ của 1 thương hiệu thời trang có tên tuổi. Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình “lác mắt” khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là “Hà tiên cô” vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria’s Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở “đêm thời trang sexy nhất hành tinh”.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ đều sở hữu diện mạo xuất chúng. Ảnh: Weibo