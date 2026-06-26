Nhiệt độ ngoài trời lên tới 36 độ C, cung điện không có điều hòa, Quốc vương Charles vẫn thực hiện nghĩa vụ hoàng gia với sự hỗ trợ từ một chiếc quạt pin nhỏ.

Nước Anh vừa trải qua tuần nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ chạm mốc gần 36 độ C, khiến nhiều người phải tìm đủ cách để hạ nhiệt. Nhưng điều ít ai ngờ tới là ngay cả Quốc vương Charles cũng không thoát khỏi cái nóng ấy. Tại tiệc chiêu đãi ở cung điện St. James, một hình ảnh đã thu hút sự chú ý của cả thế giới: vị tùy tùng hoàng gia đứng cạnh nhà vua, cầm trên tay một chiếc quạt chạy pin, nhẹ nhàng quạt mát cho Quốc vương trong suốt sự kiện.

Chiếc quạt pin và buổi lễ giữa nắng hè

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Khí hậu London, nơi Quốc vương Charles tiếp đón các đại diện từ nhiều tổ chức môi trường quốc tế như Clean Air Task Force và Clean Air Fund. Ông mặc nguyên vest cà vạt trong thời tiết gần 36 độ C, bắt tay và trò chuyện với từng vị khách, không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào của việc muốn rút lui sớm.

Trong bộ ảnh ghi lại sự kiện, Phó Đô đốc Sir Tony Johnstone-Burt, người giữ chức Chủ quản Hoàng gia, được nhìn thấy đứng sát bên Quốc vương, tay cầm chiếc quạt pin hướng về phía nhà vua. Dù phía trong cung điện đã bố trí thêm một số quạt để giảm nhiệt, chúng vẫn không đủ sức chống lại cơn nắng bất thường đang bao trùm London. Nhà vua còn được chụp lại khoảnh khắc tự lau mồ hôi trên trán, một hình ảnh hiếm thấy ở môi trường hoàng gia vốn luôn giữ vẻ chỉn chu tuyệt đối.

Sự thật là các cung điện lịch sử của Anh không được thiết kế để chịu đựng kiểu nắng nóng kiểu này. Công trình kiến trúc cổ kính, tường dày và hành lang hẹp vốn giúp giữ ấm mùa đông, nay lại trở thành bẫy nhiệt mùa hè mà không có hệ thống điều hòa nào bù đắp được.

Nghịch lý thú vị giữa sự kiện khí hậu

Điều khiến nhiều người mỉm cười là chính cơn nóng bất thường này lại xảy ra ngay tại một sự kiện kêu gọi hành động vì khí hậu. Bộ trưởng Năng lượng Ed Miliband đã phát biểu trước những người có mặt, gọi đó là "thông báo an toàn" về các biện pháp ứng phó với cái nóng, đồng thời nói thẳng rằng việc phải làm điều này tại Anh vào tháng Sáu nói lên rất nhiều điều về thực trạng khí hậu hiện nay.

Trước đó trong tuần, Thân vương William cũng tham gia Tuần lễ Khí hậu với một hoạt động riêng. Ông cùng ngôi sao truyền hình về động vật hoang dã Robert Irwin xuất hiện tại sự kiện của Giải thưởng Earthshot, đi trên một chiếc xe buýt điện đặc trưng của London để gửi thông điệp về giao thông xanh.

Khoảnh khắc chiếc quạt pin xuất hiện bên cạnh Quốc vương nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều bình luận ấm áp từ công chúng. Không ít người nhận xét rằng đây là một trong những hình ảnh gần gũi và "người thật" nhất của hoàng gia Anh trong thời gian gần đây. Một vị vua cao tuổi, vest chỉnh tề, kiên trì thực hiện bổn phận giữa trời nắng như đổ lửa, và được chăm sóc bằng một chiếc quạt pin bình dân, chứ không phải phòng lạnh hay đặc quyền hoàng gia nào khác.

Điều này cũng cho thấy sự việc đời thường khá thú vị: dù ngồi trên ngai vàng, không ai thực sự thoát khỏi cái nóng của một mùa hè đang ngày càng khắc nghiệt hơn.

*Theo MC