Nam thợ hồ ở TP.HCM mất tích bí ẩn gần 2 tháng sau giao dịch tại tiệm cầm đồ ở TP.HCM

Rời nhà đi làm tại khu vực Phú Giáo và thường xuyên giao dịch chuyển tiền ở gần ngã tư Đài Loan, ông Nguyễn Văn Thao đột ngột biệt tích suốt gần 2 tháng qua. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng bất thành và phải nhờ công an hỗ trợ phát thông báo tìm kiếm khẩn cấp.

Ngày 2/11, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) phát thông báo truy tìm ông Nguyễn Văn Thao (SN 1973, ngụ xã Phú Giáo).

Trước đó, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo từ gia đình ông Thao về việc tìm kiếm người dân bị mất liên lạc. Gia đình cho biết, ông Nguyễn Văn Thao làm nghề thợ hồ.

Nam thợ hồ mất tích bí ẩn gần 2 tháng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước khi bị mất liên lạc, ông Nguyễn Văn Thao làm việc tại khu vực Phú Giáo. Ngoài ra, ông thường thực hiện giao dịch chuyển tiền tại khu vực tiệm cầm đồ Cường Râu (gần ngã tư Đài Loan, xã Phước Hoà).

Từ ngày 13/9 đến nay, gia đình hoàn toàn không liên lạc được với ông Nguyễn Văn Thao và chưa rõ tung tích, nơi ở hiện tại.Công an đề nghị cơ quan, tổ chức, người dân có thông tin, hình ảnh hoặc biết nơi ở của ông Nguyễn Văn Thao liên hệ và cung cấp thông tin cho Công an xã Phú Giáo (số điện thoại 02743675113) hoặc liên hệ trực ban Công an địa phương nơi gần nhất; anh Nguyễn Văn Thông (anh trai ruột) số điện thoại 0383628244), anh Nguyễn Mạnh Cường (cháu ruột), số điện thoại 0868108118.