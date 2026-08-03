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Nam thanh niên ở Đắk Lắk dựng hiện trường giả, bịa chuyện bị cướp

MINH MINH
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Sau khi trình báo bị 4 thanh niên khống chế cướp 40 triệu, nam thanh niên ở Đắk Lắk bị công an xác định dựng hiện trường giả nên xử phạt 3,5 triệu.

Ngày 3/8, Công an xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với Trần Đình H. (SN 2002, trú thôn Suối Biểu, xã Đức Bình) về hành vi cố ý báo thông tin giả , không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

H. tự rạch áo mình (CACC)

Trước đó, ngày 2/7, H. đến Công an xã Sơn Thành trình báo bị 4 thanh niên lạ mặt dùng dao và kim tiêm khống chế, cướp 40 triệu đồng khi đi qua tuyến đường đất thuộc thôn Tinh Thọ, xã Sơn Thành.

Đơn trình báo của H.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội cướp tài sản, Công an xã Sơn Thành nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra.

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an nhận thấy lời khai của H. có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp với các dấu vết tại hiện trường cũng như kết quả điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định không hề xảy ra vụ cướp như nội dung H. trình báo.

Làm việc với cơ quan công an, H. thừa nhận đã tự dùng dao gây thương tích trên cơ thể, xé rách quần áo để dựng hiện trường giả rồi bịa chuyện bị cướp.

Theo Công an xã Sơn Thành, hành vi báo tin giả của H. gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm, đồng thời làm lãng phí thời gian, nhân lực và nguồn lực của lực lượng chức năng.

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