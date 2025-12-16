Nam thần phản diện U40 nói thẳng: "Không nghe rồi lại đem cái khổ về cho cha mẹ hứng cùng à?"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Dũng Bino – người được khán giả mệnh danh là Nam thần phản diện.

Tại đây, nam diễn viên cùng tiến sĩ Tô Nhi A chia sẻ quan điểm về chủ đề "Áp lực môn đăng hộ đối khiến hôn nhân tan vỡ".

Dũng Bino

Dũng Bino nói thẳng: "Đây không phải là tư duy lỗi thời mà tồn tại xuyên suốt ở cả hai miền Nam - Bắc và ở nhiều thời kỳ khác nhau.

Tôi từng chứng kiến và trải nghiệm điều này qua đời sống lẫn các vai diễn, đặc biệt là hình ảnh quen thuộc trong những bộ phim miền Tây xưa, khi chuyện tình giữa con nhà giàu và người xuất thân nghèo khó thường vấp phải sự phản đối từ gia đình. Tôi thấy, đây là câu chuyện mang tính phổ quát, không chỉ của hiện tại.

Về những trường hợp con cái bất chấp sự ngăn cấm của gia đình để đến với người mình yêu, tôi nói thẳng, tôi đứng về phía phụ huynh. "Con cãi cha mẹ trăm đường con hư" - tôi là người trẻ nhưng tôi thấy câu đó rất đúng. Không nghe cha mẹ thì mình là người khổ trước nhưng cái khổ đó nhiều khi lại mang về cho cha mẹ hứng cùng, làm khổ cả cha mẹ.

Về việc cha mẹ phản đối hôn nhân của con, tôi cho rằng cần nhìn vào động cơ phía sau sự ngăn cấm. Theo tôi, cha mẹ ruột không thể nào cố tình làm điều gây hại cho con cái.

Nếu họ đã ngăn cản thì chắc chắn phải có lý do. Không có ai muốn con mình đứt gánh giữa đường cả. Trong trường hợp cha mẹ quá cực đoan khi đặt nặng tiêu chí môn đăng hộ đối, tôi nghĩ cần nhìn nhận theo hai chiều.

Môn đăng hộ đối không chỉ là phía bên kia không bằng nhà mình mà đôi khi là ngược lại. Có những trường hợp cha mẹ ngăn cấm vì gia cảnh nhà mình thấp hơn và điều đó rất thực tế.

Lúc yêu thương thì không sao nhưng khi xảy ra bất đồng, những vấn đề này rất dễ trở thành mồi lửa, thậm chí liên quan đến thể diện.

Tuy nhiên, về cách phụ huynh thể hiện sự ngăn cản, sự cứng rắn đôi khi phản tác dụng. Người trẻ thường càng cấm thì càng làm. Tôi nghĩ tốt nhất là nên thỏa hiệp ở mức độ nhất định, không công nhận nhưng cũng không đối đầu gay gắt, để họ tự trải nghiệm và hiểu hậu quả".

Dũng Bino là nam diễn viên được biết đến khi tham gia sitcom 5S Online. Sau đó, nam diễn viên ghi dấu với những vai phản diện trong nhiều phim khác như Bệnh viện thần ái, Anh yêu em được bao lâu... Anh còn được khán giả yêu thích qua chương trình Sao nhập ngũ 2018.



