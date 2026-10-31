Nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ trước mặt giáo viên: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Sau khi đi học về, nam sinh kêu đau và ù tai. Khi được hỏi, em kể bị bạn cùng lớp tát trong giờ học buổi sáng. Đến chiều, gia đình đưa em đến cơ sở y tế thăm khám.

Một đoạn clip ghi lại vụ việc nam sinh bị bạn đáng trong lớp đang lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý theo dõi từ phía dư luận. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 10h15' ngày 29/10 vừa qua, thời điểm đó cả lớp đang trong giờ học và có giáo viên đứng lớp.

Lúc này, một nam sinh mặc áo đen cầm hộp nhựa đi thu điện thoại của các bạn để nộp lên bàn giáo viên. Khi đến bàn đầu giữa dãy lớp, nam sinh này bất ngờ dùng chiếc hộp đánh mạnh vào đầu nam sinh khác.

Sau khi thu điện thoại và nộp lên bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục quay xuống lớp, dùng tay tát liên tiếp vào tai trái của bạn. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của giáo viên dạy môn Toán và nhiều học sinh trong lớp.

Thông tin trên VietNamNet, nam sinh đánh bạn được xác định là T.Đ.M.H. (SN 2008), còn nam sinh bị đánh là em L.Đ.N (SN 2011, học sinh lớp 10D, Trường Cao đẳng Nguyễn Du, phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Theo chia sẻ từ phía gia đình em N. trên VietNamNet, thì sau khi tan học về nhà, N. liên tục kêu đâu và ù tai. Qua hỏi chuyện, gia đình mới biết em bị bạn đánh trong lớp.

Hình ảnh nam sinh đánh bạn trong lớp học. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay trong chiều 29/10, gia đình đưa N. đến một phòng khám tư trên địa bàn để kiểm tra. Kết quả thăm khám cho thấy em bị thủng màng nhĩ trái do chấn thương. Sau đó, gia đình tiếp tục đưa N. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để thăm khám và điều trị.

Liên quan sự việc trên, thông tin trên Tiền Phong, đại diện Trường Cao đẳng Nguyễn Du xác nhận sự việc xảy ra tại lớp học của trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an và gia đình hai học sinh để làm việc, xác minh vụ việc.

Về nguyên nhân dẫn đến hành vi đánh bạn, đại diện nhà trường cho biết cơ quan công an đang làm rõ, hiện chưa có kết luận chính thức. Nhà trường đang chờ kết quả xác minh để xem xét phương án xử lý đối với học sinh liên quan.