Nam sinh đâm chết người sau khi cùng nhóm bạn uống hết 3 lít rượu

Theo bản cáo trạng, thời điểm gây án, Hùng đang là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn huyện Nam Trà My và chưa đủ 16 tuổi.

Khoảng 21 giờ ngày 27-12-2018, tại phòng số 18 khu nội trú của trường, giữa Hồ Văn Tuấn (học lớp 12, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) và một nam sinh khác xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau về chuyện tiếng ồn giữa các phòng.

Thấy to tiếng, Hùng đang nhậu ở phòng số 14 chạy về can ngăn thì bị Tuấn đấm một cái vào mũi, chảy máu. Hùng đi vào nhà vệ sinh phòng để lau vết thương thì nhặt được một mảnh kính vỡ có chiều dài khoảng 20cm.

Cầm mảnh kính đi ra, Hùng bảo Tuấn và người kia đừng cãi nhau nữa rồi lên giường nằm. Lúc này, thấy hai người bạn vẫn tiếp tục cãi vã, xô xát với nhau, Hùng cầm mảnh kính đâm một nhát vào phần sườn trái của Tuấn làm nạn nhân gục tại chỗ.

Dù Tuấn đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó song không qua khỏi do vết thương quá nặng. Ngay trong đêm, Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My bắt khẩn cấp. Thời điểm gây án, Hùng cùng nhóm bạn đã uống hết 3 lít rượu gạo.



Tại phiên tòa, sau khi xem xét hành vi của bị cáo Hùng, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Đặng Xuân Hùng 5 năm tù về tội "Giết người".