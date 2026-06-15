Nam sinh bị người đàn ông dùng xẻng đánh tử vong bên đường ở TP.HCM: Tiết lộ về nghi phạm

Sáng 15/6, hai nam sinh đang đi xe đạp điện trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông tấn công.

Thông tin 2 nam sinh đang đi trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông tấn công bằng xẻng khiến 1 em tử vong đang khiến dư luận ngỡ ngàng, bức xúc. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 15/6 trên đường Xuân Thới Sơn 16 (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM).

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho hay, thời điểm trên, 2 nam sinh đang di chuyển bằng xe đạp điện trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông lao tới dùng xẻng tấn công.

Bị tấn công bất ngờ, 1 nam sinh đã bỏ chạy, nam sinh còn lại bị đánh gục, nằm bất tỉnh bên lề đường. Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn song em đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Được biết, theo thông tin từ một số người dân địa phương, nghi phạm có biểu hiện thần kinh không ổn định. Danh tính nạn nhân và nghi phạm chưa được công bố.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Thanh Niên chiều 15/6, đại diện cơ quan chức năng xã Xuân Thới Sơn cho hay lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và đã bắt được nghi phạm. Người này hiện đang bị tạm giữ để lấy lời khai và thực hiện các biện pháp thẩm vấn.

Về việc nhiều người dân nghi ngờ nghi phạm bị bệnh tâm thần, đại diện cơ quan chức năng xã Xuân Thới Sơn cho biết vụ việc lần này liên quan trực tiếp đến trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng chắc chắn phải kiểm tra lại hồ sơ bệnh lý, giám định pháp y tâm thần thật rõ ràng để xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.