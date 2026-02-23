Trong chương trình truyền hình Doctors Are Hot của Đài Loan, bác sĩ tim mạch Tsai Sung-en chia sẻ về ca cấp cứu hy hữu liên quan đến nam sinh 18 tuổi bị nhồi máu cơ tim. Theo đó, cậu phát bệnh sau khi thức khuya, uống rượu và quá xúc động khi được chở hoa khôi của lớp.

Nam sinh nhồi máu cơ tim vì chở người đẹp

Điều tra bệnh sử được biết, trước khi vào đại học, nam sinh bị bố mẹ kiểm soát rất chặt chẽ, cuộc sống hàng ngày vô cùng gò bó. Khi học đại học ở Đài Bắc và chuyển vào ký túc xá, nam sinh viên này mới thực sự được tận hưởng cảm giác tự do. Nhân dịp không có tiết học vào sáng hôm sau, anh cùng bạn bè tham gia chuỗi hoạt động giải trí từ hát karaoke, ngắm cảnh đêm đến ăn khuya.

Sự cố xảy ra trên đường xuống núi vào lúc nửa đêm, nam sinh trên cảm thấy lồng ngực bị thắt nghẹt, khó chịu. Tuy nhiên, vì bắt thăm trúng quyền chở hoa khôi của lớp, chàng trai cố chịu đựng cơn đau để không mất mặt. Khi cả nhóm dừng chân tại quán ăn sáng, gương mặt chàng trai đã tái nhợt như tờ giấy nên nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Kết quả điện tâm đồ cho thấy, nam sinh bị nhồi máu cơ tim cấp tính, mạch máu đã tắc nghẽn hoàn toàn.

Bác sĩ Tsai Sung-en khá ngạc nhiên, vì nam sinh viên này mới chỉ 18 tuổi và không có tiền sử cao huyết áp, tăng lipid máu hay tăng đường huyết. Sau khi hỏi han, chuyên gia phỏng đoán rằng, bệnh nhân vốn có thói quen sinh hoạt điều độ nhưng việc đột ngột thức khuya và sử dụng đồ uống có cồn, cộng thêm trạng thái quá phấn khích khi chở người đẹp dẫn đến tình trạng hệ thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức.

"Điều này làm khởi phát chứng co thắt mạch máu (vasospasm), một hiện tượng tương tự bị 'chuột rút' mạch máu", bác sĩ giải thích.

Sau khi được điều trị bằng Nitroglycerin liều cao, tình trạng của bệnh nhân chuyển biến tích cực, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Bác sĩ Tsai Sung-en cảnh báo tình trạng co thắt mạch máu nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến loạn nhịp tim, thậm chí gây đột tử.

Nguyễn Phượng

Theo Mirror Media