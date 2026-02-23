Trong ngày thứ Hai, 23/2/2026 (Mùng 7 Tết), cục diện địa chi cho thấy đây là ngày Mậu Thìn, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ tạo nên một cục diện địa chi rất đặc biệt, kết hợp giữa sự ổn định của Thổ, sức sống của Mộc và sự bùng nổ của Hỏa.

Địa chi ngày (Thìn), tháng (Dần) và năm (Ngọ) tạo nên một vòng chu chuyển năng lượng: Dần (Mộc) sinh Ngọ (Hỏa) và Ngọ (Hỏa) sinh Thìn (Thổ). Đây là cục diện "Thông quan", nơi năng lượng không bị tắc nghẽn mà thúc đẩy lẫn nhau, giúp mọi việc trong ngày dễ đi đến kết quả cuối cùng, đặc biệt là các việc liên quan đến giấy tờ, hành chính hoặc lên kế hoạch.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn bậc nhất trong ngày này và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Tý: Tam hợp hóa cát

- Tài vận: Ngày Thìn gặp năm Ngọ và tháng Dần tạo nên một thế trận cực kỳ có lợi cho người tuổi Tý, giúp họ trở thành con giáp may mắn hàng đầu. Mặc dù năm Ngọ xung với tuổi Tý, nhưng ngày Thìn (thuộc bộ Tam hợp Thân-Tý-Thìn) đóng vai trò là "cầu nối" làm dịu bớt sự xung khắc, giúp vận trình trong ngày mùng 7 Tết trở nên ôn hòa, dễ gặp quý nhân hỗ trợ, tài lộc bùng nổ ngày đầu xuân.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu:

+ Tuổi Tý hãy chủ động thực hiện các giao dịch tiền bạc hoặc ký kết lấy may vào khung giờ hoàng đạo từ 7h - 9h sáng (Giờ Thìn).

+ Vật phẩm kích tài: Con giáp này có thể mang theo một vật phẩm hình Rồng (Thìn) bằng đá hoặc kim loại để củng cố sức mạnh của bộ Tam Hợp, giúp tiền tài không bị thất thoát bởi những chi tiêu ngẫu hứng đầu năm.

2. Con giáp tuổi Dậu: Lục hợp hanh thông

- Tài vận: Địa chi Thìn của ngày và Dậu của tuổi tạo thành cục diện Lục hợp (Thìn-Dậu hợp Kim). giúp tuổi Dậu trở thành con giáp vận số đỏ như son trong ngày 23/2 này. Đây là dấu hiệu của sự hòa hợp trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Trong ngày này, người tuổi Dậu dễ dàng nhận được sự đồng thuận hoặc tin vui từ người thân trong dịp đầu năm.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu:

+ Nên xuất hành về hướng Chính Nam (hướng Hỷ Thần) để đón nhận tin vui về tài lộc. Đây là ngày tuyệt vời để đi thăm hỏi những người có tầm ảnh hưởng hoặc cấp trên, vì sự hiện diện của bạn dễ để lại ấn tượng tốt dẫn đến cơ hội tăng thu nhập trong tương lai.

+ Màu sắc may mắn: Con giáp tuổi Dậu có thể sử dụng trang phục hoặc phụ kiện màu Vàng hoàng kim hoặc Trắng để tương sinh cho bản mệnh và thu hút vượng khí.

3. Con giáp tuổi Thân: Tam hợp phù trợ

- Tài vận: Cùng nằm trong bộ Tam hợp với ngày Thìn, tuổi Thân sẽ là con giáp có tinh thần phấn chấn và nhạy bén hơn, từ đó chốt được những hợp đồng béo bở không ngờ. Cục diện này giúp bạn tối ưu hóa các kế hoạch du xuân hoặc gặp gỡ đối tác kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu:

+ Tuổi Thân hãy tận dụng năng lượng Thổ (Thìn) sinh Kim (Thân) bằng cách khai bút hoặc lập kế hoạch tài chính chi tiết cho quý 1 năm 2026 ngay trong ngày này. Hành động này giúp định hình dòng tiền và tránh những rủi ro của năm mới.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể đặt một hũ muối hoặc đồng xu phong thủy ở góc Chính Tây của bàn làm việc để chiêu tài và giữ cho dòng chảy năng lượng được ổn định.

* Lưu ý chung: Tương tác Dần - Thìn - Ngọ (Tháng - Ngày - Năm): Dần (Mộc) - Thìn (Thổ): Sự tương khắc nhẹ giữa Mộc của tháng và Thổ của ngày báo hiệu sự chuyển dịch, bắt đầu một chu kỳ sinh trưởng mới. Đây là lúc thích hợp để "phá đất" khai trương hoặc khởi động ý tưởng. Thìn (Thổ) - Ngọ (Hỏa): Hỏa (năm) sinh Thổ (ngày), tạo ra nguồn năng lượng dồi dào, giúp các công việc thực hiện trong ngày này có nền tảng vững chắc và được tiếp sức mạnh mẽ từ vận khí chung của năm Bính Ngọ.

Ngoài ra, Ngọ là Hỏa thuần dương, Thìn là Thổ tàng Thủy. Hỏa sinh Thổ giúp năng lượng của ngày Mậu Thìn trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của "Hỏa vượng" từ năm Bính Ngọ có thể khiến "Thổ" trở nên khô cằn, nhắc nhở chúng ta cần sự khéo léo, nhu hòa trong giao tiếp để tránh những xung đột nóng nảy tức thời.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.