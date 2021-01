Nam Phi - Quốc gia duy nhất từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình

Nam Phi từng chế tạo vũ khí hạt nhân và đã quyết định từ bỏ chúng; Nguồn: ynetnews.com

Trong Chiến tranh Lạnh, Đài Loan, Israel và Nam Phi đã tạo thành “Trục bị ruồng bỏ” (Axis of Outcasts), không được ưu thích bởi phần lớn cộng đồng ngoại giao. Israel rất có thể đã cung cấp một số công nghệ liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Nam Phi, mặc dù việc kết hợp các tên lửa này với các thiết bị hạt nhân không bao giờ thành hiện thực.

Israel và Nam Phi cũng đã trao đổi một số thành phần vật chất cơ bản của thiết bị hạt nhân... Do tiếp tục giữ bí mật, mức độ hợp tác kỹ thuật giữa hai quốc gia có thể không bao giờ được biết đến, nhưng các thiết bị hạt nhân của Nam Phi nhìn chung khác với những thiết bị được cho là có trong kho vũ khí của Israel.



Phá hủy

Giới chức Pretoria từng lo sợ Liên Xô và các nhóm cộng sản, da đen địa phương nhòm ngó đến lượng vàng và khoáng sản khổng lồ và có âm mưu giành quyền kiểm soát Nam Phi.

Tuy nhiên, tháng 12/1988, Angola, Cuba và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc rút 50.000 quân Cuba khỏi Angola; năm 1989 - bức tường Berlin sụp đổ, Liên Xô tan rã, Chiến tranh Lạnh kết thúc, đã tạo ra một môi trường chiến lược toàn cầu hoàn toàn mới, không thể gây ra một mối đe dọa quân sự thông thường thực sự đối với Nam Phi.

Việc giảm thiểu căng thẳng đã làm giảm nhu cầu của Nam Phi về biện pháp răn đe hạt nhân trong khi phải trả chi phí ngoại giao và quân sự để duy trì mà trên thực tế, không để răn đe ai. Vũ khí hạt nhân không có giá trị trong các cuộc chiến tranh biên giới và viễn cảnh sử dụng chúng chống lại các nước láng giềng quá kinh khủng để có thể cân nhắc.

Đồng thời, Pretoria đã có những nhượng bộ ngoại giao quan trọng, bao gồm việc trao độc lập cho Namibia; Đảng Quốc gia bắt đầu đàm phán với Đại hội Dân tộc Phi (African National Congress - ANC).

Các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân của thế giới đạt được kết quả quá khiêm tốn; Nguồn: guerrenelmondo.it

Nam Phi đã ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1991, nhưng không thông báo về việc dỡ bỏ vũ khí cho đến hai năm sau đó. Năm 1993, bạo lực bùng phát khi Tổng thống da trắng F.W. de Klerk đàm phán với nhà lãnh đạo da đen Nelson Mandela để chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc.

Trong bối cảnh không chắc chắn này, de Klerk đã xuất hiện trên TV vào và đưa ra một thông báo gây sửng sốt - Nam Phi đã bí mật chế tạo sáu vũ khí hạt nhân, nhưng đã tháo dỡ chúng và đóng cửa chương trình.



Hình mẫu

Ukraine, Belarus và Kazakhstan có quyền thừa hưởng vũ khí hạt nhân do Liên Xô để lại nhưng đã từ bỏ chúng. Ngoài các quốc gia này, Nam Phi là quốc gia duy nhất phát triển, sau đó từ bỏ vũ khí hạt nhân. Một số người ủng hộ kiểm soát vũ khí đã coi Nam Phi như một hình mẫu tiềm năng cho việc giải trừ hơn nữa vũ khí hạt nhân. Nhưng trường hợp của Nam Phi mang đậm dấu ấn riêng.

Các mối đe dọa an ninh quốc gia cốt lõi đối với nhà nước đã biến mất đồng thời với sự thay đổi về bản chất của chế độ, làm cho những thay đổi quy mô lớn trong chính sách an ninh quốc gia trở nên dễ dàng hơn nhiều so với những thay đổi khác. Những điều kiện này khó có thể lặp lại trong nhiều tình huống liên quan đến các cường quốc vũ trang hạt nhân.

Đáng buồn, Nam Phi vẫn là quốc gia duy nhất đã tự nguyện loại bỏ toàn bộ khả năng vũ khí hạt nhân của mình. Các quốc gia hạt nhân khác vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân, nhưng kết quả đạt được rất ít. Triều Tiên được cho là lo ngại một cuộc tấn công của Mỹ có thể lật đổ chế độ, tiếp tục tìm kiếm vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa có thể đe dọa Mỹ.

Trong mọi cuộc đàm phán nào, Triều Tiên đưa ra nhiều yêu cầu có thể bao gồm việc chấm dứt các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, rút gần 30.000 lính Mỹ ở miền Nam và một hiệp ước hòa bình chính thức giữa hai miền Triều Tiên…

Nam Phi có thể không bao giờ là ví dụ hạt nhân gây tiếng vang cho Triều Tiên và với sự gia tăng căng thẳng toàn cầu trong vài năm qua, có vẻ như sẽ không có ai sớm gia nhập vào câu lạc bộ hậu hạt nhân cùng Nam Phi.

Nam Phi đã chứng minh an ninh lâu dài có thể được đảm bảo tốt hơn nhiều bằng việc loại bỏ, thay vì giữ lại vũ khí hạt nhân. Khu vực và thế giới chắc chắn an toàn hơn nhờ các quyết định từ bỏ chương trình hạt nhân của Nam Phi. Nhưng sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng Chiến tranh Lạnh kết thúc cũng đồng thời chấm dứt mối đe dọa do vũ khí hạt nhân gây ra.

Các cường quốc hạt nhân tiếp tục triển khai, một số quốc gia khác tiếp tục nỗ lực thu mua vũ khí hạt nhân, và đáng báo động là những vũ khí đáng sợ đó có thể rơi vào tay khủng bố. Đã đến lúc thế giới phải nhận ra rằng, an ninh thực sự không nằm ở chỗ gia tăng sức mạnh để tiêu diệt đồng loại - mà ở khả năng cùng tồn tại trên cơ sở hòa bình và công lý./.