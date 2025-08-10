Nam NSƯT vừa vướng lùm xùm với con nuôi Vũ Linh: "Sống nay chết mai, đâu biết được"

Vừa qua, nghệ sĩ Kim Tiểu Long bất ngờ gây xôn xao vì hành động hát chung sân khấu và còn bế con nuôi cố nghệ sĩ Vũ Linh là Hồng Loan lên.



Kim Tiểu Long

Sau vụ việc, nam nghệ sĩ chia sẻ tại một quán cà phê: "Những lúc không đi hát, không làm việc gì thì tôi đi cà phê với bạn bè như thế này. Cuộc sống là phải tự làm vui cho mình.

Sống là phải tự tạo niềm vui, gặp bạn bè đi uống cà phê như thế này là vui lắm rồi. Gặp nhau thì cứ vui đi thôi, tôi không suy nghĩ gì nhiều.

Bây giờ không biết cuộc sống ra sao, sống nay chết mai đâu biết được, nên cứ phải vui. Lúc nào sống, lúc nào chết, lúc nào chiến tranh, lúc nào thiên tai cũng chẳng ai biết được.

Bây giờ tình hình cuộc sống, thế giới quá khó đoán, bao nhiêu thiên tai, loạn lạc, nên cứ vui được ngày nào hay ngày đó. Mở mắt ra còn sống vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi.

Tốt nhất là đừng gây hận thù, đừng gây chiến với ai".

Kim Tiểu Long và Hồng Loan

Tiếp đó, nghệ sĩ Kim Tiểu Long ngồi nghe một Youtuber đọc lại bài viết của một nhà báo về hành động của mình với Hồng Loan. Trong đó, nhà báo này viết: "Anh ấy nói ngày xưa đóng video cải lương toàn vào vai con của NSƯT Vũ Linh, được NSƯT Vũ Linh chỉ bảo nhiều điều trong nghề nên anh ấy rất biết ơn anh Năm Vũ Linh.

Sau này biết đến Hồng Loan nên anh ấy thương Hồng Loan như em gái, và anh ấy còn thương quý thêm em gái Hồng Ni nữa…!

Anh em hữu duyên được gặp gỡ trong những dịp tiệc tùng hay hát chung trên sân khấu thì anh ấy luôn hết mình dìu dắt lại những đứa em, xem như được trả ơn phần nào cho Anh Năm Vũ Linh. Thương ảnh gì đâu á! Vẫn câu nói cũ – Đẳng cấp là mãi mãi!".

Kim Tiểu Long tỏ ra mãn nguyện và đồng tình với nội dung bài viết bênh vực mình giữa tâm bão dư luận bị chỉ trích vì hành động hát chung và bế Hồng Loan.

Được biết, Kim Tiểu Long từng hứng phải nhiều chỉ trích khi về phe ủng hộ Hồng Loan trong vụ kiện tụng phân chia tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng anh vẫn giữ vững quan điểm, mối quan hệ tốt đẹp với Hồng Loan. Bản thân nam nghệ sĩ cũng từng lên tiếng về việc này.