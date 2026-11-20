"Các bạn trẻ không được như tôi đâu" – Chí Trung nói.

Mới đây, NSƯT Chí Trung đã đi Thái Lan du lịch và ở một khách sạn 5 sao đắt tiền với đầy đủ tiện ích sang trọng.

Nam nghệ sĩ hào hứng đi tham quan toàn bộ khách sạn, từ sảnh tới bể bơi và phòng xông hơi. Anh còn bơi lội, nằm tắm nắng trên ghế sauna một cách đầy hưởng thụ.

Nghệ sĩ Chí Trung

Chí Trung chia sẻ: "Nhiều người cứ bảo sao tôi suốt ngày đi chơi. Tuổi tôi nghỉ hưu rồi, không đi chơi thì ở nhà làm phiền ai? Tôi mà ở nhà nhiều khéo con cháu lại ghét chứ sung sướng gì.

Tôi tới Thái Lan lần này ở một khách sạn 5 sao tại BangKok. Bây giờ ra đường thì không biết tiếng, không có tiền nên thôi, ở trong khách sạn cho lành.

Sảnh đón của khách sạn rất rộng, có máy lạnh cho khách đi từ ngoài vào quen dần. Ở đây có bể bơi lớn, nước xanh ngắt, sướng không? Trên bể bơi có cả ghế để nằm massage, thích lắm.

Tôi thích bơi lội lắm. Không hiểu sao tôi thích bơi lội từ bé, chắc tôi cầm tinh con vịt nên thích bơi.

Tôi còn thích xông hơi và khách sạn này đầy đủ hết. Xông hơi ở đây là tự túc, người ta để sẵn chế độ cho mình.

Xông hơi xong tôi đi vào phòng gym một chút để đi bộ trên máy, tập tành. Nhiều người cứ hỏi sao tôi U70 rồi mà vẫn trẻ khỏe. Lịch của tôi bây giờ là sáng dậy đi bộ trên máy 3km rồi ra bể bơi bơi 1000m. Chiều tôi cũng tập như vậy. Các bạn trẻ không được như tôi đâu.

Có lẽ tôi già rồi, nghỉ hưu rồi nên thời gian nhiều và có lẽ tôi ham sống nên cứ thích tập. Tôi thích như vậy và cứ tập cả ngày".

Đi bộ xong, Chí Trung ra sảnh ngoài trời nằm thư giãn, uống cà phê. Anh nói: "Giới trẻ gọi như thế này là chill đúng không? Tôi cũng mới biết từ này, tóm lại là thư giãn".

NSƯT Chí Trung hiện đang tận hưởng cuộc sống về hưu. Anh từng gắn bó hàng chục năm với căn nhà nằm trong khu tập thể cũ của Nhà hát Kịch Việt Nam tại số 1 Tràng Tiền, thuộc khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn hộ vốn là phòng tập thể diện tích 7m2 được cấp cho mẹ anh từ năm 1967, sau đó nam nghệ sĩ chuyển về sinh sống từ năm 1978.

Qua nhiều lần mua gom thêm các gian bên cạnh và cải tạo, không gian sống này được mở rộng lên khoảng 33m2 với kết cấu 4 tầng rưỡi. Dù tọa lạc tại vị trí "đất vàng" ngay gần Hồ Gươm, căn nhà không có sổ đỏ, bài trí giản dị và lối vào nhỏ hẹp.

Đến tháng 10/2026, nghệ sĩ Chí Trung thông báo thanh lý bớt đồ đạc để chuẩn bị di dời khỏi căn nhà gắn bó gần nửa thế kỷ nhằm nhường mặt bằng cho dự án quy hoạch quanh khu vực Hồ Gươm.