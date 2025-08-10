Nam NSƯT từ Mỹ về, nói được hưởng ké cố NSƯT Vũ Linh

Mới đây, tại chương trình Showbiz Việt có gì, nghệ sĩ Kim Tiểu Long từ Mỹ về đã chia sẻ kỷ niệm với cố nghệ sĩ Vũ Linh.



Kim Tiểu Long

Anh nói: "Tôi có rất nhiều kỷ niệm với anh Năm Vũ Linh, nói tới là bùi ngùi. Tôi thương tài hoa của anh Năm.

Hồi đó, tôi được hưởng ké anh Năm Vũ Linh nhiều lắm, cứ đi gần để hưởng ké anh. Anh Năm vào vai cha thì luôn rủ tôi vào vai con. Tài Linh làm mẹ, Vũ Linh làm cha, Kim Tiểu Long làm con.

Mọi người cứ bao bọc tôi, tôi chỉ đóng vai con thôi và chỉ cần bấy nhiêu đó là được khán giả thương. Tức là tôi vào vai con của anh Năm khi trưởng thành, sau 20 năm. Cứ mở mắt ra là tôi vào phim trường đóng vai con.

Trong một vở cải lương, cuộc đời nhân vật chính sẽ đi từ lúc trẻ tới lúc già. Cứ phân cảnh nào sau 20 năm mà nhân vật chính già đi, con trai họ lớn lên thì là tôi xuất hiện.

Tôi không xuất hiện suốt cả vở cải lương như anh Năm, Tài Linh nhưng chỉ cần xuất hiện ở gần cuối, khi nhân vật chính đã già và con họ là tôi đã lớn thì tôi luôn được khán giả thương.

Vũ Linh

Tôi giống như người ở giữa, được hưởng ké hết phước. Vì thế, tôi phải thừa nhận mình rất may mắn khi ngày đó được đứng chung với những anh chị lớn như anh Vũ Linh, chị Tài Linh, chị Thanh Hằng, chị Thoại Mỹ… Họ là những người bạn diễn nổi danh.

Thời đó chúng tôi đóng MV cải lương nhiều và ai cũng giỏi, cũng nổi danh như cô Lệ Thủy, cô Bạch Tuyết, anh Minh Vương, chú Diệp Lang. Tôi vào phim trường là đều được mọi người hướng dẫn, chỉ bảo.

Cứ mỗi người chỉ bảo tôi một chút nên tôi được thừa hưởng hết. Tôi cũng rất sáng dạ nên thấy mọi người có cái gì hay là đều học lỏm được hết. Tôi ăn cắp mỗi người một chút để áp dụng vào mình.

Tôi diễn được hay vì chịu khó nhìn các cô chú, anh chị đi trước diễn, xem họ diễn ra sao mà học theo.

Vì thế, tôi phải cảm ơn rất nhiều tới những anh chị, cô chú đi trước vì đã cho tôi cơ hội diễn chung, kèm cặp tôi trong các tuồng cải lương.

Riêng về anh Năm Vũ Linh, tôi học được ở anh cách diễn, cách ca Hồ Quảng rất mùi mẫn, ngọt ngào. Anh Vũ Linh có tài ru người nghe ở những câu Hồ Quảng. Tuy tôi không hát giống được nhưng tôi phải học được cái hồn, cảm xúc của anh Vũ Linh để thả vào nhân vật của mình.

Anh Năm rất vui tính, dễ thương và hay chọc ghẹo tôi, vui lắm".