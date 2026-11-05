Nam NSƯT SN 1961 nghỉ hưu bên bạn gái kém 17 tuổi: "Tôi đã làm tròn vai người chồng"

"Bây giờ là lúc tôi làm tròn vai một người được quyền nghỉ ngơi" – Chí Trung nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã chia sẻ về quan điểm sống của mình sau khi về hưu. Anh nói: "Tôi đã làm tròn vai của một người nghệ sĩ, một người đồng nghiệp, một người anh, một người bạn, một người chồng, một người cha. Bây giờ là lúc tôi làm tròn vai một người được quyền nghỉ ngơi.

Có những buổi chiều rất lạ ở một thành phố rất quen với tôi. Những quán cà phê cũ vẫn còn, con đường cũ vẫn còn nhưng người xưa giờ mỗi người một phương.

Tôi chỉ cần ngồi với lon bia, thế là sang. Ở thành phố này, ngồi một mình như tôi tưởng cô đơn nhưng thực ra là một dạng bình yên rất sang.

Đây là cái bình yên của một người không cần chứng minh mình là ai, không cần ai nhớ tới mình, không cần tới ồn ào để thấy mình tồn tại.

Tôi chẳng buồn đâu. Tôi đang nhớ lại chính mình của một thời đã xa. Tôi đã đi trọn một vòng đời người.

45 năm qua tôi đã thêu dệt nhiều quan hệ một cách vừa nghệ sĩ lại vừa lao lực. Tôi đi qua đủ 63 tỉnh thành trước đây. Tôi cụng ly với từ anh thợ điện tới chị bán quán, cụng ly với bao nhiêu lãnh đạo tỉnh thành phố.

Tôi nói ở đây không phải để khoe mà để kiếm việc làm cho Nhà hát Tuổi Trẻ của tôi, không phải để làm thân với họ mà để kiếm đồng lương nuôi gia đình tôi.

Đó là một dạng hi sinh rất đẹp mà lúc đang làm người ta không gọi đó là hi sinh. Người ta chỉ gọi đó là trách nhiệm của người quản lý.

Tôi nhận ra một điều rất dịu dàng là những năm tháng đó không mất đi. Nó chỉ chuyển từ quan hệ thành kỷ niệm".

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm về mối quan hệ với "ký ức" hiện tại của bản thân: "Ngày xưa, điện thoại tôi reo nhiều vì công việc. Giờ điện thoại tôi ít reo, ít người gọi cho tôi hơn nhưng lại giúp tôi lọc được mối quan hệ để nói chuyện.

Không phải vì người ta quên tôi mà vì vai diễn của tôi trong cuộc đời họ đã hoàn thành rất đẹp.

Tôi chọn cách lặng lẽ đi bên cạnh dòng đời để bản thân hiểu rằng thế hệ mới cần có không gian của họ.

Thời điểm rời đi đẹp nhất là biết lùi lại đúng lúc. Mối quan hệ đẹp nhất trong tuổi nghỉ hưu là mối quan hệ giữa mình và ký ức của mình. Nó không phản bội cũng không quên hay rời xa tôi. Nó luôn ngồi cạnh tôi trong mỗi buổi chiều, bên lon bia lạnh và đĩa lạc rang.

Chính những buổi chiều lặng lẽ như thế lại là phần thưởng muộn màng của cuộc đời dành cho những người đã sống quá dày. Tôi tự thương tôi, một người đã đi rất xa và giờ biết dừng lại rất đẹp".