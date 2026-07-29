Nam NSND sống một mình ở Long Biên sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, U80 phong độ: "Cụ vẫn chơi lắm!"

Ở tuổi U80, nam NSND này vẫn phong độ, sống vui một mình.

Ở tuổi U80, NSND Trần Nhượng vẫn giữ được phong độ và tinh thần lạc quan. Mới đây, đạo diễn Trần Bình Trọng – con trai nam nghệ sĩ khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ hình ảnh hai cha con nâng ly trong bữa tiệc cùng dòng trạng thái hài hước: "Cụ vẫn chơi lắm" . Câu nói ngắn gọn nhưng cho thấy sức khỏe, sự vui vẻ và phong thái trẻ trung của NSND Trần Nhượng ở tuổi U80.

Hình ảnh mới nhất của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Nhiều người nhận xét ông vẫn giữ vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, luôn xuất hiện chỉn chu trong các cuộc gặp gỡ bạn bè và sự kiện nghệ thuật.

Hình ảnh mới đây của NSND Trần Nhượng được con trai của ông - đạo diễn Trần Bình Trọng chia sẻ

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc với hàng loạt vai diễn phản diện, cán bộ biến chất trong các bộ phim như Chủ tịch tỉnh , Khi đàn chim trở về , Người phán xử , Sinh tử , Bão ngầm ... Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2015 và đến nay vẫn tích cực tham gia nghệ thuật dù đã nghỉ hưu.

Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, NSND Trần Nhượng hiện lựa chọn cuộc sống độc thân trong căn nhà riêng ở quận Long Biên, Hà Nội. Dù con trai Trần Bình Trọng nhiều lần mời về ở cùng, ông vẫn từ chối vì thích sự tự do và không muốn làm phiền con cháu.

NSND Trần Nhượng hiện đang sống một mình sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân, ở tuổi U80 ông vẫn phong độ

Nam nghệ sĩ chụp ảnh cùng con trai và các cháu nội

Trong cuộc trò chuyện với Dân trí , nam nghệ sĩ từng chia sẻ: "Tôi thích tự do, nên không muốn ở cùng con cái. Khi đi công tác hay đi du lịch, tôi đều thuê phòng riêng vì không muốn làm phiền ai". Ông cũng thừa nhận cuộc sống một mình đôi lúc có sự cô đơn, nhưng đó là lựa chọn khiến bản thân cảm thấy thoải mái nhất.

Ở nhà, NSND Trần Nhượng tự chăm sóc bản thân, tự nấu ăn và duy trì nếp sống khá điều độ. Có bữa ông chuẩn bị rất cầu kỳ, cũng có khi ăn đơn giản tùy tâm trạng. Bên cạnh đó, ông vẫn đều đặn nhận lời tham gia phim ảnh, chương trình truyền hình và thường xuyên gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.