Nam NSND độc thân tuổi 74, chấm hơn ba mươi cuộc thi hoa hậu: "Tôi không có cảm xúc riêng tư"

"Cảm xúc của tôi chỉ dừng lại ở việc cảm nhận cái đẹp, chứ không có cảm xúc riêng tư”, nam NSND chia sẻ.

Tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra mới đây, NSND Trần Nhượng tham gia với vai trò thành viên ban giám khảo và Phó ban Cố vấn. Tại hậu trường, khi được hỏi về quy tắc chấm điểm hoa hậu, nam nghệ sĩ cho biết: “Với tôi, trước tiên đã là hoa hậu thì phải đẹp. Đẹp về ngoại hình, tâm hồn cũng như trí thức”.

Ở tuổi 74, Trần Nhượng chia sẻ ông đã chấm hơn ba chục cuộc thi hoa hậu, người đẹp: “Tôi đã chấm hơn ba chục cuộc thi nên không căn cứ vào tiêu chí cứng nhắc nào mà dựa vào cảm nhận của chính mình. Tôi chấm độc lập, vô tư và không bị tác động từ bất kỳ ai”.

NSND Trần Nhượng và con gái ruột.

Khi được hỏi một nghệ sĩ đào hoa, hiện đang độc thân đi chấm hoa hậu có rung động trước nhan sắc hay không, NSND Trần Nhượng thẳng thắn: “Tôi chấm quá nhiều cuộc thi người đẹp rồi. Không phải là bão hòa mà mỗi cuộc thi, mỗi con người đều khác nhau. Cảm xúc của tôi chỉ dừng lại ở việc cảm nhận cái đẹp, chứ không có cảm xúc riêng tư”.

Chia sẻ thêm về thông tin nhập viện vì gia đình không đồng ý cho cưới vợ mới ở tuổi 74, NSND Trần Nhượng cho biết đó chỉ là câu nói đùa của con trai: “Cậu ấy là dân hài, hay tếu táo trêu bố”, nam nghệ sĩ nói. Ông cũng tiết lộ đầu năm 2026 từng bị tai biến nhẹ nhưng sau khi sức khỏe ổn định đã nhanh chóng trở lại công việc.

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc, ghi dấu ấn với phong cách diễn xuất gai góc, cá tính. Ông từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Công an Nhân dân và mang quân hàm Đại tá. Trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi bật như Chủ tịch tỉnh, Người phán xử, Sinh tử

Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Trần Nhượng cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi ông từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Ở tuổi ngoài 70, NSND Trần Nhượng hiện sống độc thân và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

