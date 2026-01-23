NSND Trần Nhượng nhập viện ở tuổi 74, con trai nói lý do: "Đòi lấy vợ nhưng anh chưa duyệt, dỗi"

Mới đây, đạo diễn Trần Bình Trọng đăng hình ảnh bố anh là NSND Trần Nhượng nhập viện lên Facebook với chia sẻ: "Tết nhất đến nơi rồi đồng nghiệp đòi đi "ăn" dưỡng". Bên dưới chia sẻ rất nhiều người đã vào hỏi han xem NSND Trần Nhượng bị sao. Đáp lại một số lời hỏi thăm đạo diễn Trần Bình Trọng viết: "Đòi lấy vợ nhưng anh chưa duyệt, dỗi"; "Đòi đi bước bữa"; "Anh không cho lấy vợ... dỗi"... là một số chia sẻ hài hước của Trần Bình Trọng.

Tuy nhiên ở một vài lời hỏi thăm khác, con trai NSND Trần Nhượng cho biết bố anh vẫn khỏe chỉ bị hụt hơi chút. Nhiều người để lại lời chúc sức khỏe, bình an tới nam nghệ sĩ gạo cội.

NSND Trần Nhượng nhập viện và con trai ở bên chăm sóc.

Ở tuổi 74, NSND Trần Nhượng vẫn phong độ, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.

NSND Trần Nhượng (sinh năm 1952, quê Hải Dương) là một nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh và truyền hình Việt Nam, nổi bật với các vai diễn nhân vật gai góc, phản diện nhưng rất ấn tượng trong lòng khán giả từ thập niên 1980 đến nay.

Ông bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ Đoàn ca múa nhạc Hải Hưng và sau đó tham gia Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân, nơi ông công tác gần 30 năm và mang quân hàm Đại tá trước khi về hưu. NSND Trần Nhượng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015 nhờ cống hiến lâu dài cho nghệ thuật diễn xuất.

Trong sự nghiệp, ông góp mặt trong nhiều phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng như Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Sinh tử, Đấu trí, Bão ngầm… với khả năng hóa thân đa dạng vào những vai diễn khó.

Ở tuổi xế chiều, NSND Trần Nhượng đã trải qua ba lần hôn nhân và hiện vẫn sống một mình, không muốn phụ thuộc vào con cái,. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn tích cực đóng phim và tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Đạo diễn Trần Bình Trọng từng chia sẻ trên tờ Thể Thao Văn Hóa là luôn ủng hộ bố đi bước nữa để có người chăm sóc. "Động viên suốt đấy nhưng mà bảo tao hết duyên. Bảo cái cô ngày xưa ấy cô này ổn này thì ông bảo "ừ tao đang tính". Lúc hỏi tính xong chưa thì bảo là "chắc hết duyên rồi".