Nam nhân viên marketing được nhận tiền cát xê để vào showbiz

Tuấn Kiệt không chỉ gây ấn tượng mạnh tại các game show mà còn ghi dấu ấn với hàng triệu khán giả trên TikTok. Hiện tại, Tuấn Kiệt tiếp tục khẳng định tên tuổi trong bộ phim sitcom Tám Công Sở – Tổ Phản hồi 404, nơi anh mang đến nhiều tiếng cười duyên dáng cùng lối diễn xuất gần gũi.

Tại bộ phim, nam diễn viên chia sẻ: “Sau khi tham gia game show, cuộc sống của tôi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Trước đó, tôi vốn là một nhân viên văn phòng trong ngành marketing và chưa từng nghĩ bản thân sẽ gắn bó lâu dài với sân khấu.

Cơ duyên đến khi tôi nhận lời tham gia một show diễn sau cuộc thi mà ban đầu chỉ để thử cho biết.

Khoảnh khắc cầm trên tay những đồng tiền cát-xê đầu tiên đã mang đến cho tôi cảm xúc đặc biệt, khiến tôi nhận ra niềm hạnh phúc khi được sống như một nghệ sĩ, như một định mệnh. Từ đó, những lời mời biểu diễn ngày càng nhiều hơn, và chính sự tin yêu của khán giả đã đưa tôi đến quyết định chọn nghệ thuật làm con đường lâu dài.

Dù vậy, bước chân vào nghề với tư cách một tay ngang cũng mang đến cho tôi không ít thử thách.

Cái đánh đổi lớn nhất của tôi không phải tiền bạc hay cơ hội, mà là thời gian để học hỏi gấp nhiều lần so với những bạn được đào tạo bài bản.

Xuất thân từ marketing, từng làm việc với nhiều nghệ sĩ và KOLs, tôi hiểu rõ kỹ năng và sự rèn luyện mới là yếu tố quyết định.

Vì vậy, tôi chọn cách học qua công việc, mỗi bộ phim, mỗi sân khấu, mỗi chiến dịch quảng cáo đều trở thành một lớp học thực tế. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của các đàn anh, đàn chị, tôi dần tích lũy bản lĩnh và kinh nghiệm để theo đuổi nghề một cách nghiêm túc.

Cái mất duy nhất của tôi chắc là thời gian, còn lại tôi chỉ thấy mình được nhiều hơn. Được học, được trải nghiệm, được đứng trên sân khấu và làm nghề mỗi ngày, đó là điều hạnh phúc nhất”.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, Tuấn Kiệt còn là một gương mặt quen thuộc trên TikTok với lượng lớn người theo dõi. Với anh, việc song hành hai vai trò vừa là thử thách, vừa là cơ hội để bổ trợ và làm giàu thêm cho con đường nghệ thuật.

Anh nói: “Thời điểm mới vào nghề, sự cạnh tranh khốc liệt khiến tôi gặp không ít khó khăn. Trong khi ca sĩ có bài hát, diễn viên có phim để khẳng định tên tuổi thì tôi gần như không có chỗ dựa.

Khi làn sóng game show chững lại, cơ hội cũng dần thu hẹp. Chính vì vậy, khi TikTok xuất hiện, tôi xem đây như một nền tảng bình đẳng, nơi bất kỳ ai cũng có thể giới thiệu bản thân đến công chúng nếu kiên trì và đủ đam mê.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ đi, rồi sẽ đến đích. Nếu không tới thì rẽ hướng khác. Nhưng may mắn vì tôi không bỏ cuộc, cuối cùng tôi tìm thấy cơ hội của mình.

Nhưng tôi không muốn bị định hình chỉ là một “Hot TikToker”. Với tôi, kỹ năng biểu diễn và cách truyền tải thông điệp mới là yếu tố quan trọng nhất.

Tôi giữ sự nhất quán trong từng sản phẩm: đưa chất diễn xuất vào nội dung, thay vì chạy theo xu hướng hời hợt.

Tôi không chọn con đường làm bất cứ nội dung gì chỉ để nổi tiếng. Tôi muốn khán giả thấy ở tôi một người diễn viên thực thụ.

Về sáng tạo, yếu tố then chốt chính là quan sát và cập nhật không ngừng. Tôi dành nhiều thời gian theo dõi các nội dung thịnh hành để nắm bắt thị hiếu, từ đó lựa chọn cách thể hiện phù hợp với phong cách riêng.

Ở giai đoạn đầu, tôi thử sức với nhiều thể loại từ nhảy, hát, diễn, đến review, cho đến khi nhận ra thế mạnh của mình và kiên trì theo đuổi. Một khi đã tìm được mảng nội dung mình làm tốt nhất, hãy kiên trì theo đuổi, đó chính là chìa khóa để thành công.

Trong thời đại 4.0, mạng xã hội vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Với tôi, áp lực từ sự nổi tiếng trên TikTok không quá nặng nề, bởi tôi luôn ý thức rõ về cách xây dựng hình ảnh của mình.

Khán giả có thể yêu mến rất nồng nhiệt, nhưng cũng sẵn sàng quay lưng nếu thất vọng. Chính vì vậy, mỗi sản phẩm anh tạo ra đều được cân nhắc kỹ lưỡng, luôn giữ sự tôn trọng với nghề diễn viên và không chấp nhận đánh đổi hình ảnh để chạy theo trào lưu.

Tôi muốn mọi người nhớ đến mình là một diễn viên chơi TikTok, chứ không phải một TikToker đi làm diễn viên.

Tôi không phân biệt rạch ròi giữa “diễn viên” và “TikToker”. Theo tôi, mạng xã hội chỉ là công cụ quảng bá hình ảnh, không làm giảm giá trị nghề nghiệp.

Dù là bác sĩ, nha sĩ hay diễn viên, ai cũng có thể dùng TikTok để chia sẻ chuyên môn và lan tỏa hình ảnh. Quan trọng nhất là bạn phải giữ được bản sắc riêng, biết rõ thế mạnh của mình và trung thành với nó”.