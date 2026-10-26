Nam nghệ sĩ SN 1998 quê Nghệ An có ca khúc tỷ view khiến G-Dragon, BTS mê mẩn, thống trị bảng xếp hạng quốc tế

Chỉ với 30 giây, ca khúc này đã làm mưa làm gió trên khắp mạng xã hội quốc tế.

Nhạc Việt có không ít ca khúc không chỉ được yêu thích trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế, được sử dụng làm nhạc nền và tạo thành những trào lưu viral trên các nền tảng mạng xã hội. Không Sao Cả của rapper 7dnight là một trong những trường hợp tiêu biểu, khi đoạn nhạc ngắn bất ngờ gây tiếng vang toàn cầu, được hàng loạt nghệ sĩ quốc tế hưởng ứng.

Không Sao Cả - 7dnight

Không Sao Cả được 7dnight trình diễn tại vòng Bứt phá của chương trình Rap Việt mùa 4, trong đội huấn luyện viên BigDaddy. Ca khúc gây ấn tượng với màu sắc rap trẻ trung, giai điệu sôi động cùng đoạn hook “Gwenchana đing đíng đing đình đing” có tiết tấu vui tai, dễ nhớ. Đặc biệt, việc kết hợp cụm từ tiếng Hàn “Gwenchana”, mang nghĩa “không sao đâu”, với cách gieo vần độc đáo đã giúp tiết mục tạo dấu ấn riêng, mở đường cho đoạn nhạc trở thành trào lưu trên các nền tảng video ngắn.

Điều khiến hiện tượng này trở nên đặc biệt là sức hút của ca khúc không dừng lại ở cộng đồng người dùng TikTok. Hàng loạt thần tượng Kpop cũng hưởng ứng giai điệu “Gwenchana”, đưa một đoạn nhạc Việt xuất hiện trong những nội dung được người hâm mộ quốc tế quan tâm. Karina (aespa), Sunoo (ENHYPEN) và DK (SEVENTEEN), hay Jung Kook (BTS) là những cái tên từng tham gia trào lưu. Đáng chú ý, giai điệu này còn được đưa lên sân khấu concert của SEVENTEEN tại Jakarta, trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả.

Winter bắt trend Gwenchana

Jung Kook cũng thể hiện sự yêu thích với Không Sao Cả

G-DRAGON cũng từng nhắc đến Không Sao Cả trong chương trình Good Day, khiến người hâm mộ Việt thích thú khi một ca khúc bước ra từ sân chơi rap trong nước được ngôi sao hàng đầu Kpop chú ý. Đến năm 2026, BTS tiếp tục thu hút sự quan tâm khi các thành viên ngân nga và nhún nhảy theo đoạn điệp khúc trong một buổi phỏng vấn quảng bá album ARIRANG.

Không cần hiểu toàn bộ lời rap, khán giả quốc tế vẫn dễ dàng ghi nhớ câu hook nhờ cách phát âm gần gũi, tiết tấu nhanh và âm thanh lặp lại vui tai. Cụm từ tiếng Hàn “Gwenchana”, có nghĩa là “không sao đâu”, cũng giúp ca khúc tạo được kết nối với người nghe tại Hàn Quốc.

Không Sao Cả sau đó nhanh chóng trở thành hiện tượng trên TikTok với đoạn âm thanh cán mốc hơn 1 tỷ lượt xem trên TikTok

Không Sao Cả sau đó nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một tiết mục truyền hình, trở thành hiện tượng trên TikTok với đoạn âm thanh cán mốc hơn 1 tỷ lượt xem trên TikTok vào đầu năm 2025. Ca khúc từng vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng TikTok Billboard Top 50 toàn cầu, đồng thời đứng đầu Viral 50 tại Hàn Quốc trên Spotify, tạo nên một thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Đằng sau hiện tượng ấy là hành trình đặc biệt của 7dnight, tên thật Ngô Tuấn Đạt, sinh năm 1998, quê Nghệ An. Trước khi được biết đến rộng rãi qua Rap Việt, anh từng sang Hàn Quốc làm việc sau khi tốt nghiệp THPT. Khoảng 7 năm mưu sinh nơi xứ người cũng là quãng thời gian nam rapper theo đuổi đam mê âm nhạc, tranh thủ viết rap giữa lịch làm việc kéo dài.

Đằng sau hiện tượng ấy là hành trình đặc biệt của 7dnight, tên thật Ngô Tuấn Đạt, sinh năm 2001, quê Nghệ An

Nghệ danh 7dnight gắn liền với câu chuyện cá nhân của anh. Con số 7 tượng trưng cho khiếm khuyết ở bàn tay trái, chữ “d” là chữ cái đầu trong tên Đạt, còn “night” bắt nguồn từ thói quen sáng tác vào ban đêm. Mang di chứng chất độc da cam khiến bàn tay trái chỉ còn hai ngón, nam rapper từng đối mặt với không ít khó khăn trong cuộc sống. Rap dần trở thành nơi anh giãi bày những trải nghiệm cá nhân và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật.

Trở về Việt Nam, 7dnight tham gia Rap Việt mùa 4 trong đội BigDaddy và tạo dấu ấn với Không Sao Cả. Tuy nhiên, sức hút của ca khúc lại tập trung chủ yếu vào đoạn hook khoảng 30 giây được sử dụng rộng rãi trên TikTok. Trong khi giai điệu “Gwenchana đing đíng đing đình đing” phủ sóng các video quốc tế, phiên bản đầy đủ không đạt mức độ phổ biến tương xứng trên các nền tảng nghe nhạc. Không ít người biết đến đoạn nhạc đình đám nhưng chưa thực sự nhớ tên nghệ sĩ đứng sau.

Tuy nhiên, sau Không Sao Cả, 7d night chưa tạo ra nhiều dấu ấn mới trên thị trường âm nhạc

Sau cú bùng nổ, những sản phẩm tiếp theo như Mah Girl và Bảnh Zé chưa tạo được hiệu ứng tương tự. Sự chênh lệch về độ phủ giữa các ca khúc cũng đặt ra bài toán cho nam rapper trong việc duy trì sức hút sau một bản hit lớn. Từ hiện tượng được hàng loạt ngôi sao quốc tế hưởng ứng, 7dnight vẫn cần thêm những sản phẩm đủ sức tạo dấu ấn riêng để khẳng định vị trí trong thị trường rap Việt.

Dẫu vậy, Không Sao Cả vẫn là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của 7dnight. Ca khúc đưa tên tuổi anh vượt khỏi phạm vi một cuộc thi âm nhạc, đồng thời cho thấy một đoạn nhạc Việt hoàn toàn có thể tạo nên trào lưu ở nhiều quốc gia.