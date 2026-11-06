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Nam nghệ sĩ SN 1975 ra Hà Nội cùng đàn chị SN 1962: "Thật là quý báu"

Tùng Ninh
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Đi cùng Hoài Tâm là một người đàn chị thân thiết.

Mới đây, danh hài Hoài Tâm đã chia sẻ một số khoảnh khắc anh ra Hà Nội du lịch, tham quan. Đi cùng anh là đàn chị thân thiết, cũng rất nổi tiếng là nghệ sĩ Hồng Đào.

Nam nghệ sĩ SN 1975 ra Hà Nội cùng đàn chị SN 1962: "Thật là quý báu" - Ảnh 1.

Hoài Tâm thăm Hà Nội cùng Hồng Đào và một người bạn

Cả hai cùng nhau đi tham quan, thưởng ngoạn những địa điểm check in nổi tiếng tại Hà Nội như Hồ Gươm, cà phê Giảng… Anh tỏ ra vô cùng thích thú và hạnh phúc, tràn đầy năng lượng.

Nam danh hài chia sẻ: "Hà Nội không vội được đâu. Đi bộ quanh Hồ Gươm rồi uống cà phê trứng ông Giảng có tử 1946. Thật là quý báu".

Được biết, Hoài Tâm tuy định cư tại Mỹ nhưng thời gian gần đây thường xuyên về Việt Nam để tham quan, du ngoạn và quay Vlog. Anh đi tới rất nhiều nơi và gặp gỡ nhiều bạn bè đồng nghiệp, lên talkshow. Nam danh hài luôn tràn đầy năng lượng và tỏ ra hào hứng, thích thú khi được tới những vùng đất mới trên quê hương, đất nước.

Nghệ sĩ hài Hoài Tâm sinh năm 1975 tại Việt Nam sau đó qua Mỹ định cư năm 1990. Anh được khán giả hải ngoại yêu mến qua những tiểu phẩm hài đặc sắc, đặc biệt là những tiểu phẩm đóng cặp với Việt Hương như Những vụ cướp bất hủ, Hãy trả lời em...

Nam nghệ sĩ SN 1975 ra Hà Nội cùng đàn chị SN 1962: "Thật là quý báu" - Ảnh 2.

Dù không sở hữu ngoại hình đẹp nhưng tạo hình giả gái xấu lạ của Hoài Tâm lại là một ấn tượng của anh và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Chính vì vậy, Hoài Tâm thường xuyên giả gái khi diễn xuất.

Hoài Tâm từng tiết lộ cơ duyên đến với nghệ thuật của anh bắt đầu từ năm 2002 khi được mời làm MC đám cưới. Sau đó, anh tham gia đoàn cải lương của nghệ sĩ Chí Tâm và bát đầu bước lên sân khấu chuyên nghiệp của trung tâm Vân Sơn. Với sự dí dỏm cùng cái duyên, anh được nhiều anh chị trong nghề biết đến, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh.

Anh được Hoài Linh nhận làm em nuôi. Hoài Linh cũng chính là nhịp cầu nối Hoài Tâm với Việt Hương, tạo thành cặp Việt Hương - Hoài Tâm từ năm 2005 đến nay.

Hoài Tâm cũng từng tiết lộ, gia đình anh sống tại một căn nhà mặt tiền ở trung tâm quận 1 (cũ) TP.HCM, đến giờ vẫn còn. Hiện tại, nam danh hài chủ yếu kinh doanh nhà hàng bên cạnh việc đi diễn. Anh cũng tự thành lập một ban kịch của mình để theo đuổi đam mê sân khấu kịch.

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Tags

Hoài Tâm

hồng đào

Hải ngoại

Mỹ

hà nội

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cà phê giảng

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