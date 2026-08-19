Nam nghệ sĩ quê Hải Phòng lên tiếng về thông tin vỡ nợ 100 tỷ

Động thái của nam nghệ sĩ này thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mạc Văn Khoa vừa có phản ứng thẳng thắn trước thông tin liên quan đến chuyện anh được cho là vỡ nợ 100 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên tỏ ra bất ngờ khi bản thân đang có một ngày nghỉ ngơi, đi câu cá nhưng lại bất ngờ bị gọi tên trong một tin đồn thất thiệt.

Nam nghệ sĩ viết: "Cái gì vậy? Đang đi câu cá bị đồn vỡ nợ là sao! Vỡ nợ cả 100 tỷ nữa chứ! Biết là thời đại đăng gì có tương tác là có thu nhập nhưng trước khi đăng gì về ai đó nên đăng đúng chứ nhỉ! Đăng kiểu nhấp nhấp nhả nhả chẳng có thông tin chính xác về người khác thì đừng nên chơi mạng xã hội nên chơi mạng xã giao thôi!".

Mạc Văn Khoa lên tiếng trước tin đồn thất thiệt

Chia sẻ của Mạc Văn Khoa nhanh chóng thu hút sự chú ý. Qua lời phản hồi, có thể thấy anh phủ nhận thông tin vỡ nợ và không hài lòng trước cách một số nội dung trên mạng xã hội được đăng tải khi chưa kiểm chứng.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 tại Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng). Anh là diễn viên hài quen thuộc của màn ảnh và sân khấu Việt Nam, được khán giả yêu mến nhờ lối diễn tự nhiên, chân chất cùng biểu cảm hài hước đặc trưng. Mạc Văn Khoa được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt và giành giải Á quân năm 2015. Sau đó, anh góp mặt trong nhiều phim điện ảnh ăn khách như Lật mặt 4: Nhà có khách, 30 chưa phải Tết, Siêu lừa gặp siêu lầy..

Thời gian gần đây, Mạc Văn Khoa không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Nam diễn viên có cuộc sống khá yên ấm bên bà xã Thảo Vy và con gái. Tháng 6/2026, gia đình anh có chuyến nghỉ dưỡng tại Hạ Long với sự góp mặt của bố mẹ và một số người thân. Vợ chồng nam diễn viên cũng kỷ niệm 4 năm ngày cưới bằng những khoảnh khắc tình cảm được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ở tuổi ngoài 30, Mạc Văn Khoa vẫn duy trì công việc nghệ thuật song song với kinh doanh chuỗi bún đậu. Mạc Văn Khoa cho biết anh đang có một năm nhiều thay đổi khi thử sức với các dạng vai phản diện, ít gây cười hơn trước. Nam diễn viên cũng thừa nhận bản thân muốn chậm lại để đi đường dài với điện ảnh.