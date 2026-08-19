Nữ viện trưởng là nghệ sĩ: "Tôi đuối. Tôi buồn. Tôi thất vọng"

"Tôi lo lắng về công việc, về những người xung quanh, về gia đình và rất nhiều điều đang cùng lúc chạy trong đầu", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Khánh Thi vừa có những chia sẻ đầy tâm trạng trên trang cá nhân, trong đó nữ kiện tướng dancesport thừa nhận bản thân đang trải qua một ngày đặc biệt nhiều áp lực. Đằng sau hình ảnh một người phụ nữ luôn mạnh mẽ, bận rộn với công việc, gia đình và những học trò, cô cũng có những phút yếu lòng, cảm thấy mệt mỏi và cần được an ủi.

Nữ nghệ sĩ viết: "Có những ngày, dù bạn là ai, đang ở vị trí nào, làm một việc lớn hay chỉ là những điều rất nhỏ… bạn vẫn có thể thấy mình đuối. Tôi cũng vậy. Tôi từng nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều, đã làm rất tốt, nhưng rồi vẫn tự hỏi: Tại sao mọi chuyện lại không như mình mong muốn? Tại sao những cố gắng của mình chưa được ghi nhận? Hay mình chưa đủ may mắn?

Khánh Thi vừa viết những dòng chia sẻ đầy tâm trạng

Rồi càng nghĩ, đầu càng quay cuồng. Có những lúc mọi chuyện dồn đến cùng một lúc. Việc này chưa xong, việc kia đã tới. Muốn đẩy nhanh cũng không được. Trên thì chưa chắc đã hiểu và coi trọng mình. Xung quanh có người nghi ngại. Dưới thì những người đồng hành cũng mệt mỏi vì bị cuốn theo mình.

Và tôi cũng bị cuốn vào công việc như thế. Cuốn đến mức đôi khi nhìn lại mới thấy gia đình cũng có những khoảng thiếu thốn. Không hẳn là thiếu tình yêu, mà thiếu thời gian dành cho nhau, thiếu những câu chuyện được ngồi xuống để chia sẻ, thiếu một chút quan tâm đúng vào lúc người kia đang cần.

Có lúc chính tôi cũng tủi thân. Mình lo cho rất nhiều người, cố gắng giải quyết rất nhiều việc, nhưng có những lúc lại thấy chẳng biết nói với ai rằng: hôm nay mình cũng mệt, mình cũng buồn, mình cũng cần được hỏi han một chút.

Nhưng bạn ạ, có lẽ chúng ta đều như nhau. Dù ở bất kỳ vị trí xã hội nào, dù người khác nhìn mình mạnh mẽ đến đâu, mỗi người vẫn có những áp lực riêng, những nỗi buồn riêng và những phút yếu lòng chẳng mấy ai nhìn thấy.

Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng sẽ có những ngày như vậy. Và kinh nghiệm của tôi sau rất nhiều lần vấp váp là: khi mọi thứ đang rối, đừng vội quyết định điều gì. Bình tĩnh một chút. Im lặng một chút. Thậm chí cho phép mình tiêu cực vài phút cũng được. Bởi đôi khi chỉ cần mình chậm lại một chút, mình sẽ bớt đưa ra những quyết định vội vàng trong lúc buồn, giận hay thất vọng. Vì có những điều một khi đã nói, đã làm thì hối hận cũng muộn.

Hít một hơi thật sâu… Hôm nay chính tôi cũng đang có một ngày như thế. Tôi gặp nhiều trở ngại. Tôi đuối. Tôi buồn. Tôi thất vọng. Tôi lo lắng về công việc, về những người xung quanh, về gia đình và rất nhiều điều đang cùng lúc chạy trong đầu.

Tôi vẫn cố gắng an ủi những người đang cùng mình mệt mỏi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra: Tôi cũng đang muốn an ủi chính mình. Không phải bằng câu "Cố lên!". Vì có những lúc đã cố gắng quá nhiều rồi, nghe thêm hai chữ "cố lên" cũng thấy mệt.

Tôi chỉ muốn nói với mình, và cũng muốn nói với bạn: Chúng ta sẽ làm được. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Vui lên nào. Không cần hôm nay phải giải quyết được tất cả. Không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Không cần ai cũng hiểu mình. Chỉ cần mình đừng để những điều tiêu cực lấy mất niềm tin vào chính mình.

Khánh Thi và ông xã Phan Hiển

Cuộc sống này vẫn cần sự tích cực nhiều hơn tiêu cực. Cần lòng tốt nhiều hơn sự hơn thua. Cần sự chia sẻ nhiều hơn những phán xét. Và đôi khi cũng cần mình bớt cái tôi xuống một chút để lòng nhẹ hơn. Tôi tin sáng mai thức dậy, tôi sẽ lại vui vẻ hơn. Lạc quan hơn. Và tiếp tục những điều còn dang dở.

Nếu hôm nay bạn cũng đang mệt giống tôi… Hít một hơi thật sâu. Ngủ ngon nhé. Mai mình lại tiếp tục. Chúng ta sẽ làm được. Vui lên nào! Tôi đang nói với bạn. Và cũng là đang nói với chính mình".

Những dòng tâm sự của Khánh Thi gây chú ý bởi thời gian qua cô vẫn xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ bận rộn và năng động. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nữ kiện tướng còn đảm nhận vai trò quản lý, đào tạo và phát triển thế hệ trẻ yêu thích khiêu vũ thể thao.

Vợ chồng Khánh Thi và 3 con

Tháng 5/2023, Khánh Thi chính thức được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật UEF thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực dancesport, cô được kỳ vọng góp phần phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tạo môi trường để những tài năng trẻ có cơ hội phát huy năng lực.

Đây cũng là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình của Khánh Thi. Từ một nữ vận động viên gắn bó với sàn đấu, cô dần mở rộng vai trò sang đào tạo, biểu diễn, giám khảo và quản lý.

Nếu công việc khiến Khánh Thi luôn phải mạnh mẽ, gia đình lại là nơi cô tìm kiếm sự cân bằng. Khánh Thi và Phan Hiển đã có khoảng 15 năm đồng hành, trước khi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2022. Hai người hiện có ba con gồm Kubi, Anna và Lisa.