Nam nghệ sĩ phải dọn khỏi nhà cổ trăm tỷ: “Tâm lý tôi ngổn ngang, bất thường”

Sau 8 năm gắn bó với ngôi nhà cổ trăm tỷ, rộng 1.600 m2 ở Đồng Nai, Hoàng Mập và gia đình hôm nay chính thức dọn nhà, chuyển lên biệt thự mới xây ở Di Linh sinh sống.

Nam nghệ sĩ có những chia sẻ xúc động: “Nỗi buồn mang tên dọn nhà. Lúc làm cái nhà này, mình nghĩ sẽ ở đây ăn Tết với gia đình mãi mãi không rời xa. Vậy mà được 8 cái xuân, mình cùng gia đình có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào ở đây. Vậy mà năm nay 2026, mình và gia đình dọn đi nơi khác”.

Hoàng Mập cho biết, dù dọn nhà đi nơi khác nhưng căn nhà cổ này anh vẫn chưa bán được và tạm thời gửi cho một người em trông nom.

Anh bày tỏ: “Vẫn chưa bán được nhà, chỉ giao nhà cho đứa em đủ duyên vào ở chăm sóc nhà giúp Mập. Thấy đứa em cũng yêu thích nhà cổ và yêu thiên nhiên, mình ra đi cũng yên tâm được phần nào. Đôi khi cuộc sống cái mình tính không bằng trời tính. Vậy đó. Đang tìm người đủ duyên để bán ngôi nhà này”.

Căn nhà cổ này cũng là nơi Hoàng Mập đã bấm máy trên 10 bộ phim xưa như: Nhà Ông Hoàng Có Ma, Nhà Ông Hoàng Có Vàng, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Chiều Nghiêng, Hợp Đồng Yêu Đương, Dương Thế Bao La Sầu, Nghĩa Nặng Hơn Tình, Hoàng Hạc Lâu, Ngược Dòng Sóng Bạc, Má Tôi Là Đại Gia…

Liên lạc với Hoàng Mập, anh cho biết, nay bàn giao nhà lại cho người em trông nom mà anh đã khóc. “Tôi rất buồn. Có lẽ lúc làm nhà này, tôi nghĩ mình sẽ gắn bó với nó tới lúc chết, thậm chí hình thờ của mình cũng trên tủ luôn. Tôi đã chọn vị trí rất đẹp, trước mặt là hồ rộng, sau lưng là dãy đồi, rất thơ mộng.

Lúc này tôi nhớ rất nhiều những gương mặt đã từng xuất hiện ở đây như Việt Hương, Ngọc Lan, Huy Khánh, Thùy Trang, Quách Ngọc Ngoan, Ngân Quỳnh, Tiểu Bảo Quốc, Đông Dương, Trần Kim Hải, Lê Trung Hiếu, hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hà Trí Quang, Trí Dũng… rất nhiều gương mặt thân quen đã từng ngồi trên chiếc ghế này, ăn cơm ở đây, ngủ ở đây.

Tôi cũng nhớ các kỷ niệm liên quan từng bức tranh, từng bức tượng Phật, từng cái giường, tủ… Kỷ niệm với tôi quá nhiều. Tôi yêu, mê căn nhà này đến nỗi chưa từng nghĩ có một ngày mình xa nó. Và đó cũng là lý do tôi bán nhà hoài mà chưa bán được.

Mỗi lần có khách muốn xuống coi là tôi không tiếp. Tôi chưa sẵn sàng tiếp dù nhà đơn chiếc, kinh doanh cũng cần vốn làm ăn nhưng mỗi lần có bạn bè hỏi, nhắn tin là anh ơi nhà ở Đồng Nai bán chưa, em dẫn khách xuống nha là tim tôi quặn đau.

Tôi cảm giác là tại sao phải bán nó nên đến giờ tôi chưa bán đi là vậy đó. Nói chung tâm lý tôi ngổn ngang, bất thường. Lúc cần tiền thì rất muốn bán, giờ có người yêu thiên nhiên, yêu nhà cổ, yêu phong cảnh giống mình thì tôi cho em út ở, giữ nhà”.

Biệt phủ của Hoàng Mập nằm ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cách TP.HCM 45 km, rộng 1.600 m2. Biệt phủ của Hoàng Mập được xây theo lối cổ xưa, tam hợp viện (gồm 3 căn nhà xây theo hình chữ U).

Xác của ngôi nhà chính, là ngôi nhà cổ ở Nam Định có tuổi đời hơn 100 tuổi, được anh vận chuyển vào Nam. Căn nhà này được chính những người thợ ở miền Bắc vào thi công, lắp đặt từ viên ngói đến hàng gạch.

Toàn bộ nội thất trong căn nhà này, từ sập, tủ, giường, bàn ghế cũng như các bình hoa, lư hương, tượng Phật… đều là đồ cổ được nam nghệ sĩ sưu tầm từ Nam chí Bắc trong nhiều năm liền với trị giá vài chục tỷ đồng.

Dù không tiết lộ chính xác số tiền bỏ ra để xây dựng cơ ngơi này nhưng Hoàng Mập có lần chia sẻ trên báo giới rằng, chỉ riêng chiếc giường ngủ cũng được anh mua với giá 2,3 tỷ đồng.

Riêng hồ cá koi cũng đã 5 tỷ đồng, nguồn cá đều được nhập trực tiếp từ Nhật Bản, mỗi con giá từ 2.000 đến 4.000 USD. Căn biệt thự cổ này được Hoàng Mập xây dựng tâm huyết suốt 3 năm trời, là công sức của đại gia đình anh, tự tay trồng từ cành cây ngọn cỏ.