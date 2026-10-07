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Nam nghệ sĩ miền Nam SN 1959: "Tôi căng thẳng tột độ"

Tùng Ninh
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"Nó khiến tôi chịu nhiều áp lực" – nghệ sĩ Vũ Thanh nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của nghệ sĩ hài Vũ Thanh vừa trải qua nỗi đau mất vợ.

Nam nghệ sĩ miền Nam SN 1959: "Tôi căng thẳng tột độ" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vũ Thanh

Tại chương trình tuần này, nam nghệ sĩ bày tỏ quan điểm nghề nghiệp: "Tôi nói thẳng, nghề diễn vừa là đam mê nhưng cũng vừa là thử thách khắc nghiệt.

Nếu không có thử thách thì con đường nghệ thuật của nghệ sĩ như tôi sẽ suôn sẻ quá, mà suôn sẻ quá thì dù lớn tuổi cách diễn vẫn còn non. Đã trải qua thử thách rồi, tôi mới già dặn đi trong nghề nghiệp này.

Tôi từng nhận một vai diễn tâm lý nặng ký. Nó khiến tôi chịu áp lực đến mức suýt bỏ cuộc. Đó là vai một người cha mang nặng tư tưởng Nho giáo có đứa con gái cãi lời ra đời làm ăn rồi bất ngờ qua đời.

Nhân vật đó đòi hỏi tôi vừa phải lột tả nỗi đau đớn tột cùng của người cha mất con, vừa phải thể hiện sự uất ức và hành trình trả thù đầy gai góc. Tâm lý nhân vật lật, úp, đóng, mở liên tục khiến tôi phải căng thẳng tột độ dù lúc đó tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm.

Nhờ lời động viên kịp thời của đạo diễn rằng chỉ còn một chút xíu nữa thôi sẽ qua, tôi đã bứt phá giới hạn bản thân để hoàn thành được vai diễn".

Nam nghệ sĩ miền Nam SN 1959: "Tôi căng thẳng tột độ" - Ảnh 2.

Về bí quyết để không bị đào thải và giữ được sức bền suốt nửa thế kỷ, nghệ sĩ Vũ Thanh nói thẳng: "70 vẫn còn phải học. Theo tôi, người nghệ sĩ không chỉ học hỏi từ những bậc tiền bối đi trước mà còn phải mở lòng học hỏi cả thế hệ trẻ, bởi người trẻ có những góc nhìn mới mẻ mà lứa tuổi của ông chưa chắc đã nhận thức kịp.

Ở tận tuổi này, tôi vẫn giữ thói quen mở điện thoại, kiên nhẫn ngồi nghe trọn vẹn những câu chuyện dài 20 phút trên mạng để chắt lọc kiến thức, tích lũy chất liệu cho việc viết kịch bản.

Học càng nhiều càng tốt, đừng bao giờ nghĩ chúng ta tới đó là đủ. Ở tuổi này, còn sức thì cứ hoạt động nghệ thuật thôi".

Nam nghệ sĩ cũng gửi lời khuyên tới các đàn em trẻ tuổi: "Trước khi bước vào nghề, người trẻ cần tự soi chiếu xem mình có thực sự có khả năng và thanh sắc hay không, đồng thời phải xác định rõ bản lĩnh vượt qua thử thách ban đầu.

Một khi đã quyết là phải làm, đừng chần chờ. Nếu không vượt qua được thử thách mà cứ ù lì như thế suốt 5 năm, 7 năm, 10 năm thì tới năm 30 tuổi vẫn chưa làm được gì. Lúc đó đâm ra chán nản rồi bỏ cuộc thì mất đi tuổi thanh xuân rất là uổng".

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Tags

vũ thanh

nghệ sĩ Vũ Thanh

nghệ sĩ miền nam

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