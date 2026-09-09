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Nam nghệ sĩ miền Nam 59 tuổi: "Nghệ sĩ mà như tôi là hàng hiếm"

Tùng Ninh
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"Tôi được đào tạo đàng hoàng, tử tế, đứng trên những sân khấu chuyên nghiệp" – nghệ sĩ Trung Dân nói.

Vừa qua, tại chương trình Nét Việt, nghệ sĩ Trung Dân đã chia sẻ về bản thân mình. Ông nói: "Nghệ sĩ mà như tôi là hàng hiếm, hiếm dữ lắm. Tôi được đào tạo đàng hoàng, tử tế, đứng trên những sân khấu chuyên nghiệp. Nhưng sau 30 năm phấn đấu, tôi không nhận một cái gì, một danh hiệu nào hết.

Nam nghệ sĩ miền Nam 59 tuổi: "Nghệ sĩ mà như tôi là hàng hiếm" - Ảnh 1.

Trung Dân

Thước đo với tôi là giá trị về mặt thẩm mỹ. Tôi quan niệm nghệ sĩ phải mang lại giá trị gì cho cuộc sống, phải có chức năng giáo dục đối với khán giả.

Nghệ thuật có thước đo, tiêu chuẩn nhưng phụ thuộc vào sự chuyên chở riêng. Người ta coi chặng đường nghệ thuật là thử thách, còn tôi coi đó là thu gom, gom từ thất bại đến thành công. Tôi để những thứ đó trong bộ nhớ của riêng tôi, lâu lâu lôi ra dùng qua cách tôi ứng xử, cách tôi sáng tác, cách tôi làm việc.

Mỗi người có một cảm nhận nhưng nghệ thuật không bao giờ được rời khỏi tính giáo dục và tính thẩm mỹ. Vẽ một bức tranh, viết một bài hát luôn phải có chủ đề, ý nghĩa, nội dung.

Tôi không dám so sánh tôi với hoa sen. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi ước mơ và tôi đang dệt những sợi chỉ nhỏ nhất thành một sợi dây dài nhất.

Nam nghệ sĩ miền Nam 59 tuổi: "Nghệ sĩ mà như tôi là hàng hiếm" - Ảnh 2.

Giá trị của một người nghệ sĩ nằm ở nhiều thứ, gồm cảm xúc trước khán giả, trách nhiệm trước đất nước, cụ thể là trước Tổ nghiệp, trước những nghệ sĩ tiền bối đi trước.

Cuộc đời tôi phải đi nữa, tích lũy nữa. Có những cái tôi chưa cho khán giả coi đâu. Tôi chỉ cho gia đình, vợ con tôi coi, trong phạm vi nhỏ như vậy trước, xem gia đình tôi có thẩm thấu được hay không, lớn hơn chút xíu là bạn bè, từ đó mới xa dần tới khán giả. Để làm được điều đó là cả một quá trình và tôi còn phải phấn đấu, nỗ lực hơn nhiều".

Nghệ sĩ Trung Dân sinh năm 1967 tại Hóc Môn, TP.HCM. Ông là một trong những cây hài, diễn viên kịch nói gạo cội của sân khấu phía Nam. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các vai diễn đậm chất nông dân Nam Bộ trong những tác phẩm kinh điển như Dạ cổ hoài lang, Cậu Đồng, hay Đất phương Nam.

Không chỉ thành công ở mảng kịch nói và phim truyền hình, Trung Dân còn là một cây bút trào phúng tài hoa với nhiều kịch bản sân khấu sắc sảo. Với phong cách diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh nhưng đầy chiêm nghiệm, ông luôn lồng ghép những trăn trở về thời cuộc và văn hóa dân gian vào từng vai diễn.

Đến nay, Trung Dân vẫn giữ vững hình ảnh một người nghệ sĩ tận tụy, thẳng thắn và hết lòng cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

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Tags

Trung Dân

nghệ sĩ

TP.HCM.

kịch nói

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