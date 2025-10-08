Nam nghệ sĩ hài miền Nam 2 tháng không có show, phải ở nhà kho

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký đã tới thăm nghệ sĩ Lê Bảo, hiện đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.



Phi Phụng, Lê Bảo và Phương Dung

Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: "Anh Lê Bảo chủ yếu hát lô tô, từ thiện nên ít người biết tới anh. Tôi nghe nói anh Lê Bảo đang rất khó khăn, không có nhà, phải ngủ ở nhà kho của nhà người ta.

Bây giờ anh Lê Bảo không đi hát hò gì nữa, chỉ sống một thân một mình không người thân, không con cái, lại đang bệnh tật đầy mình. Trường hợp của anh khá đau lòng".

Nhóm nghệ sĩ tới thăm thì thấy nghệ sĩ Lê Bảo đang sống trong nhà kho phía sau một nhà hàng, đường vào bụi bặm, bừa bộn.

Vì là nhà kho chứa đồ của nhà hàng nên xung quanh nơi ở của nghệ sĩ Lê Bảo chất đầy đồ cũ, đồ thừa, nhìn vô cùng ngổn ngang, chật chội và bẩn thỉu. Tường nhà kho còn bong tróc, đổ nát, lộ cả bê tông cốt thép bên trong. Trong chỗ ở không có gì ngoài một chiếc bếp, một chiếc giường và bằng khen treo đầy trên tường.

Nam nghệ sĩ chia sẻ về cuộc đời mình: "Tôi đi hát cải lương từ năm 1976, sau đó đi diễn tấu hài, diễn cùng anh Vũ Quang, Bình Mập, đi hát thiện nguyện.

Tôi có hai đứa con gái lấy chồng rồi nhưng chúng cũng khổ quá không lo được cho tôi, tôi không ở chung được với chúng. Bản thân chúng cũng phải đi thuê nhà ở. Tôi có hai vợ, vợ đầu thì chia tay còn vợ sau bị tiểu đường biến chứng qua đời rồi.

Tôi khổ lắm, hai tháng rồi không có show nào. Trước tôi ở thuê bên Nhà Bè, cộng cả tiền nước tiền điện vào là 1 triệu một tháng nhưng tôi không có show nên không có tiền đóng. Tôi thiếu nợ tiền trọ nhiều quá nên đành dọn đi, bị chủ nhà lấy lại. Nhiều hôm tôi đói quá còn không thấy đường lên sân khấu.

Nhờ một người bạn diễn xin hộ nên tôi được ở nhờ trong căn nhà kho này, phía trước người ta mở nhà hàng.

Những ngày không đi diễn thì tôi phụ người ta dọn dẹp quán, quét dọn, rửa bát. Tôi có cái xe máy để đi làm nhưng không có giấy tờ. Tôi cũng không có thẻ bảo hiểm, cũng không có hộ khẩu, căn cước công dân.

Tôi cũng bị nhiều bệnh, huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Hộ khẩu tôi không có vì đi hát nhiều nơi, lưu lạc hết".