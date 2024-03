Nam nghệ sĩ có thú vui gây choáng: Thích là vung... hơn 4 tỉ đồng tặng fan đi xem show, có lúc tặng luôn túi Hermes!

Mới đây, trong khuôn khổ concert tổ chức tại San Antonio (Texas), Drake đã có hành động gây choáng khi tuyên bố tặng cho 1 fan nữ 25 nghìn USD (hơn 600 triệu đồng) sau khi cô này bày tỏ mong muốn nam rapper thành "bố" của đứa con cô đang mang thai 5 tháng.

Cụ thể, fan nữ đang mang thai này cầm poster với nội dung: "Em mang thai 5 tháng rồi, anh có thể thành Rich Baby Daddy ('bố đường') của em không?". Trong đó, cụm "Rich Baby Daddy" cũng là tên một track trong album mới nhất của Drake - For All The Dogs.

Không ngần ngại, Drake tuyên bố: "Tất nhiên, anh không thể trở thành người bố thực sự cho đứa con của em, nhưng trước hết hãy cho cô ấy chuyển lên khu nào thoải mái an toàn hơn, như khu VIP chẳng hạn..." - nam rapper bày tỏ sự quan tâm đến fan nữ vì sợ những giai điệu "kích động" của anh sẽ khiến khán giả xung quanh fan nữ trên vô tình làm hại đến 2 mẹ con. Sau đó Drake tuyên bố: "Anh sẽ cho em 25 nghìn USD để em trở thành một "rich baby mama" (người mẹ giàu có)".

Drake tặng tiền cho fan nữ sau khi biết tin cô mang thai 5 tháng.

Đây không phải là lần đầu tiên Drake cho tiền fan trong chuyến lưu diễn này, cũng không phải là số tiền lớn nhất mà anh tặng fan. Trong 6 tháng qua, Drake thường xuyên tặng số tiền lớn cho fan với nhiều lí do khác nhau. Trước đó vào hôm 5/3, ở concert tại Kansas City, anh đã tặng 1 fan đến 160 nghìn USD (gần 4 tỉ đồng) sau khi biết tin mẹ của người này qua đời. Hồi tháng 10 năm ngoái, khi Drake diễn show ở Miami, anh đã tặng 1 fan 50 nghìn USD (hơn 1.2 tỉ đồng) sau khi biết người này đã dùng hết tiền dành dụm của người này để "đu idol".

Hay tại một đêm diễn khác cũng ở Miami, Drake cũng tặng 1 fan 50 nghìn USD khi người này cho biết anh vừa chia tay bạn gái trước khi đến xem show của nam rapper. Khi đến diễn ở Los Angeles, anh "đổi quà", cầm một chiếc túi hiệu Hermes Birkin "xịn xò" có giá trị khoảng 30 nghìn USD (hơn 740 triệu đồng) tặng cho 1 fan may mắn.

Drake tặng fan túi Hermes Birkin màu hồng.