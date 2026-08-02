Nam nghệ sĩ bị viện dưỡng lão ngược đãi rơi vào tình trạng nguy hiểm, cơ thể hoại tử không thể cử động

Nam nghệ sĩ đáng thương này vừa phải đi cấp cứu khẩn trong đêm. Ông hiện tại nặng chưa đến 50 kg, cơ thể bị lở loét nghiêm trọng.

Khoảng hơn 1 tuần qua, dư luận Trung Quốc sục sôi trước thông tin nam ca sĩ kỳ cựu Trương Vỹ Văn trả 100 triệu đồng/tháng cộng thêm 68 triệu chi phí phát sinh để dưỡng bệnh trong viện dưỡng lão, nhưng cuối cùng lại bị ngược đãi, không được chăm sóc, tắm rửa và hỗ trợ xuống giường vận động suốt 1 năm. Sự thiếu chu đáo, tắc trách của viện dưỡng lão khiến Trương Vỹ Văn rơi vào tình cảnh đáng thương cơ thể chỉ còn da bọc xương, bị lở loét nghiêm trọng khắp người, hai chân sưng đỏ, hoại tử đến lộ cả xương và mất hoàn toàn khả năng vận động. Được biết, Trương Vỹ Văn từng nặng hơn 100 kg. Tuy nhiên, sau khi mắc bệnh tiểu đường, cân nặng ông giảm đáng kể. Hiện nay, Trương Vỹ Văn được cho là chỉ còn chưa đến 50 kg, tức giảm hơn một nửa so với thời kỳ khỏe mạnh nhất.

Đến tối 1/7, tình trạng sức khỏe của Trương Vỹ Văn chuyển biến xấu. Sau nhận được tin báo từ viện dưỡng lão, Phương Tuấn - học trò kiêm người đại diện - đã vội vã đưa nam ca sĩ kỳ cựu vào bệnh viện cấp cứu khẩn. Tại đây, các bác sĩ cho biết sức khỏe của Trương Vỹ Văn đang rất yếu. Trong đó, vùng thắt lưng và hai chân của ông bị loét tì đè nghiêm trọng, nhiễm trùng rất sâu. Theo ghi nhận của phóng viên tờ On, tình trạng của Trương Vỹ Văn rất đáng lo ngại. Ông nằm trên giường bệnh với tâm trạng tuyệt vọng, suy sụp đến mức nói lời bi quan và không ngừng cắn ngón tay, la hét vì những vết loét gây ra đau đớn.

Trương Vỹ Văn nhập viện cấp cứu khẩn vì tình trạng sức khỏe suy yếu nghiêm trọng sau thời gian dài bị ngược đãi trong viện dưỡng lão. Ảnh: Sina.

Hiện, Trương Vỹ Văn gần như đã mất khả năng tự chăm sóc bản thân vì không thể tự xuống giường đi lại. Mỗi ngày ông chỉ có thể nằm trên giường bệnh, chịu những cơn đau thấu xương. Ngoài ra, các bác sĩ còn cho biết Trương Vỹ Văn đã xuất hiện triệu chứng suy giảm nhận thức tuổi già. Có những lúc ông không còn nhận ra người quen, chỉ ngồi nhìn rồi cười ngây ngô, khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Nam ca sĩ gạo cội xuất hiện dấu hiệu đã xuất hiện triệu chứng suy giảm nhận thức tuổi già. Ảnh: Sina.

Trương Vỹ Văn bước chân vào làng nhạc từ năm 1978 và là giọng ca vàng đình đám một thời. Bản thân ông không lập gia đình, chỉ có 1 cậu con trai nhưng quan hệ giữa cha con vô cùng xa cách, chẳng hề liên lạc với nhau. Lúc tuổi già, ốm đau ập đến khiến Trương Vỹ Văn thường xuyên phải nhập viện điều trị, thậm chí nhiều lần vào phòng cấp cứu khẩn cấp ICU. Do bệnh tật bủa vây, Trương Vỹ Văn đã tiêu tán sạch tiền tiết kiệm 400.000 NDT (1,36 tỷ đồng). Từ năm 2021, nam ca sĩ đã được Cục Phúc lợi Xã hội hỗ trợ sinh hoạt. Học trò của Trương Vỹ Văn đã đưa ông vào viện dưỡng lão để tiện chăm sóc nhưng ai ngờ lại bị đối xử tệ bạc.

Trương Vỹ Văn không còn tiền bạc cũng chẳng có người thân chăm sóc khi về già. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, On