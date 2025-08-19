Nam nghệ sĩ 81 tuổi: "Ai cho gì tôi cũng ăn, sẵn sàng đi xin ăn, không còn xấu hổ"





Vừa qua, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Hữu Tài, chồng cố nghệ sĩ Bích Thủy. Nghệ sĩ Phi Phụng nói: "Hôm nay chúng tôi tới thăm chú Hữu Tài - chồng cô Bích Thủy ở Nhà hát Trần Hữu Trang ngày xưa. Cô thì mất rồi còn chú Hữu Tài cũng cỡ 80 tuổi, đang yếu lắm".

Phương Dung, Hữu Tài và Phi Phụng

Nghệ sĩ Hữu Tài sống cùng cháu trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở Sài Gòn. Căn nhà đơn sơ và không có đồ đạc gì, ghế cũng không có đủ cho các khách tới chơi, nên Phương Dung và Phi Phụng định ngồi dưới đất để nghệ sĩ Hữu Tài ngồi trên ghế nhưng ông không chịu.

Được biết, vợ nghệ sĩ Hữu Tài mất năm 2022. Bà bị bệnh tim với tiểu đường gần chục năm, nhưng đến một ngày kêu mệt, vào giường nằm rồi mất luôn. Từ đó, nghệ sĩ Hữu Tài sống lẻ loi.

Về tình hình sức khỏe của mình, nghệ sĩ Hữu Tài chia sẻ: "Tôi đang yếu lắm, hai chân không đi được, trước còn phải bò lết, giờ cố tập thì đi được bằng nạng. Tôi còn bị suy tim nhưng tôi kệ, lúc nào đi thì đi luôn, coi như không đáng lo.

Thực ra tôi bị tim từ thời trẻ, lúc còn đi đoàn Sài Gòn 3, người ta cứ kêu tôi uống thuốc này thuốc kia nhưng tôi kệ. Bệnh của tôi lúc đó là rối loạn thần kinh tim, nhiều khi đi hát về chỉ nằm một chỗ, không làm gì nổi vì mệt.

Từ năm 47 tuổi, tôi ăn chay trường luôn và thấy khỏe hẳn ra".

Về cuộc sống ở tuổi ngoài 80, nghệ sĩ Hữu Tài nói: "Tôi sống ở đây gần như có một mình, còn một thằng cháu đi làm từ sáng tới 7 giờ tối mới về. Tôi cứ ngồi ăn cơm một mình. Tôi năm nay 81 tuổi rồi, sức khỏe yếu nhưng được cái vẫn nói chuyện rõ ràng, chưa lẫn.

Từ lúc bà ấy mất tôi cũng buồn, cuộc sống thì khó khăn. Con tôi lúc trước làm ăn được lâu lâu còn về một lần cho 500 ngàn hoặc 1 triệu, còn bây giờ cả năm con tôi cũng không cho một cắc.

Tôi nói thật với Phi Phụng, Phương Dung, tôi bây giờ ai cho cái gì cũng lấy, cho gì cũng ăn, không mắc cỡ, xấu hổ, ngại ngùng gì cả vì khó khăn quá rồi. Thậm chí, nếu không ai cho tôi tôi cũng sẵn sàng đi ăn xin nữa.

Tôi ở cùng đứa cháu nhưng nó đi làm từ sáng đến 11 giờ đêm mới về. Tôi ăn uống phải tự nấu hết, cắm nồi cơm hoặc ăn mì gói. Tôi ăn chay nên cũng đỡ tốn. Con tôi nếu tính tuổi ra cũng ngoài 50 rồi nhưng nó khó khăn, nuôi thân còn không đủ. Tôi là bạn thân với nghệ sĩ Thanh Nguyệt".