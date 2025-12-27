Nam MC 42 VTV tuổi quay mặt bật khóc nức nở, không dẫn nổi chương trình

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của ca nương Kiều Anh và Kiên Ứng, dẫn dắt bởi MC Thành Trung.



Nhân vật chính của chương trình tuần này là Trần Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2012), hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Khánh Hội, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình.

Gia đình em Bảo Ngọc

Tuổi thơ của em không trọn vẹn khi cha qua đời sớm do tai nạn giao thông vào năm 2016. Vài năm sau, mẹ em đi bước nữa, theo chồng về Thái Bình và gửi Bảo Ngọc cùng em trai lại cho bà nội chăm sóc.

Từ ngày mẹ rời đi, cuộc sống của chị em Ngọc rơi vào cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Bà nội đã ngoài 70 tuổi trở thành chỗ dựa duy nhất của hai cháu nhỏ.

Do tuổi cao, sức yếu, bà không còn khả năng lao động nặng nhọc, chỉ trông cậy vào 2 sào ruộng nhưng cũng phải nhờ người khác làm giúp. Mỗi vụ mùa, bà thu hoạch lúa đem bán, số tiền thu được chủ yếu dùng để trả công cho người làm thuê, cuộc sống gia đình vì thế càng thêm chật vật.

Bà nội mắc bệnh tim, thường xuyên phải nhập viện điều trị, có đợt kéo dài 1–2 tuần. Do bệnh viện xa và không có người thân đi cùng, bà phải tự xoay xở, nhờ người bệnh cùng phòng mua giúp đồ ăn, nước uống.

Những ngày bà nằm viện, hai chị em Ngọc ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau, Ngọc ra vườn hái rau nấu cơm ăn qua bữa. Thương hoàn cảnh ba bà cháu, hàng xóm và người thân thỉnh thoảng san sẻ chút thức ăn, giúp các em có thêm chút thịt cá, còn phần lớn bữa ăn vẫn chỉ là rau và cơm trắng.

Thấu hiểu nỗi vất vả của bà, Bảo Ngọc luôn tự giác, chăm chỉ học tập và đạt kết quả tốt. Khi được hỏi về ước mơ, em chỉ lặng lẽ khóc, bởi điều mong mỏi duy nhất của em là có thể mua tặng bà một bộ quần áo mới, thứ mà từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ thấy bà có.

MC Thành Trung không giấu được sự nghẹn ngào khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình của em Bảo Ngọc.

Khi nghe em Bảo Ngọc nói: "Mẹ ơi, tại sao mẹ sinh con ra nhưng lại bỏ con lại như vậy, mẹ có thể trở về nuôi tụi con được không?", nam MC quay mặt bật khóc nức nở không thể dẫn tiếp chương trình mà phải nhường lời cho nghệ sĩ khách mời.

MC Thành Trung bật khóc

Đạo diễn Kiên Ứng bày tỏ: "Tôi vô cùng xúc động trước sự hiểu chuyện và nghị lực của Bảo Ngọc. Dù còn nhỏ và sống trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, em chưa bao giờ bỏ bê việc học, lại sớm biết quán xuyến việc nhà, chăm sóc bà và em trai chu đáo.

Tôi mong Bảo Ngọc hãy luôn tự hào về bản thân, bý chí và nghị lực của em là điều không phải đứa trẻ nào cũng có được".

Ca nương Kiều Anh cũng bật khóc nói: "Tôi không kìm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của hai chị em Bảo Ngọc, sớm mất cha, luôn khát khao tình yêu thương từ mẹ.

Kiên Ứng và ca nương Kiều Anh đã trích tiền túi dành tặng gia đình em Bảo Ngọc.