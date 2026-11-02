Nam Em lại "đổi đời": Đi hát được tặng quạt tiền phủ kín, iPhone Duo gần 104 triệu hot nhất hiện tại

Nam Em vừa chia sẻ loạt quà khủng được khán giả tặng sau đêm diễn mới đây.

Tối 31/10, Nam Em có buổi biểu diễn âm nhạc thu hút sự chú ý. Đây là dịp để nữ ca sĩ trở lại gặp gỡ khán giả thông qua những màn trình diễn trực tiếp, thay vì chỉ xuất hiện trong các câu chuyện gây bàn luận trên mạng xã hội. Sự quan tâm dành cho đêm diễn không chỉ đến từ những gì diễn ra trên sân khấu mà còn nằm ở phản ứng của người hâm mộ dành cho cô.

Trong không gian minishow, Nam Em có cơ hội thể hiện giọng hát, kết nối với những khán giả đã dành thời gian đến ủng hộ. Nữ ca sĩ mang đến những tiết mục âm nhạc trực tiếp, phô diễn chất giọng giàu cảm xúc vốn là dấu ấn trong các hoạt động ca hát của mình. Bên cạnh phần trình diễn, cô cũng có những khoảnh khắc giao lưu, trò chuyện cùng khán giả, tạo nên không khí gần gũi thay vì chỉ đơn thuần là một đêm thưởng thức âm nhạc.

Tối 31/10, Nam Em vừa có buổi minishow cá nhân

Nam Em chia sẻ những món quà được tặng trong đêm diễn trên trang cá nhân

Đáng chú ý, tình cảm của người hâm mộ dành cho Nam Em còn được thể hiện qua loạt quà tặng sau chương trình. Nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi khoe những món quà bằng tiền mặt, quạt tiền, hoa tiền cùng nhiều phần quà có giá trị cao. Đáng chú ý hơn cả là loạt quà tặng có giá trị mà Nam Em nhận được sau đêm diễn. Trong những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, có thể thấy nhiều phần quà được chuẩn bị công phu, từ những xấp tiền mặt, hoa tiền, quạt tiền cho đến một chiếc iPhone Dou đắt đỏ.

Nam Em được fan tặng nhiều quà tặng trong đó có cả tiền mặt

Và chiếc iPhone Duo hot nhất hiện tại

Đặc biệt, sự xuất hiện của chiếc điện thoại khiến nhiều người chú ý bởi đây là món quà có giá trị không nhỏ bên cạnh những phần tiền mặt được khán giả dành tặng. Chiếc iPhone mà Nam Em được tặng cũng gây chú ý bởi giá trị không nhỏ. Tại thị trường Việt Nam, iPhone Duo có giá niêm yết từ khoảng 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB, trong khi bản dung lượng cao nhất 2TB lên đến gần 104 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở số lượng, những món quà Nam Em nhận được còn gây chú ý bởi cách người hâm mộ đầu tư và chuẩn bị. Những chiếc quạt được kết từ tiền mặt, các bó hoa tiền được thiết kế cầu kỳ trở thành điểm nhấn trong loạt hình ảnh nữ ca sĩ đăng tải. Đây cũng là hình thức tặng quà quen thuộc tại các buổi biểu diễn, khi người hâm mộ muốn thể hiện sự yêu mến và cổ vũ thần tượng bằng những món quà thiết thực.

Loạt hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ trước độ chịu chi của khán giả dành cho Nam Em, nhất là khi nữ ca sĩ vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Độ chịu chi của người hâm mộ dành cho Nam Em trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt là những món quà có giá trị cao được nữ ca sĩ công khai sau đêm diễn.

Độ chịu chi của người hâm mộ dành cho Nam Em trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội

Thực tế, đây không phải lần đầu Nam Em gây chú ý bởi những món quà giá trị được khán giả dành tặng. Trong quá trình hoạt động ca hát, nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ những món quà đắt tiền nhận được từ người hâm mộ sau các buổi biểu diễn. Đáng chú ý, năm 2025, Nam Em từng tiết lộ được một khán giả tặng đồng hồ Patek Philippe có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết đã từ chối nhận món quà này. Câu chuyện từng thu hút sự quan tâm bởi giá trị đặc biệt của món đồ cũng như cách ứng xử của Nam Em trước món quà quá đắt đỏ. Việc tiếp tục nhận được điện thoại, tiền mặt và nhiều phần quà giá trị sau minishow mới nhất một lần nữa khiến chuyện fan chịu chi cho nữ ca sĩ trở thành chủ đề được bàn luận.

Nam Em từng có một hành trình hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Sinh năm 1996 tại Tiền Giang, cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và lọt Top 8 Miss Earth 2016. Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Nam Em còn theo học thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng bước theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau khoảng thời gian liên tục vướng những ý kiến trái chiều, Nam Em dường như đang từng bước lấy lại phong độ và tìm lại sự ổn định trong hoạt động nghệ thuật

Dù chưa sở hữu nhiều bản hit đình đám, Nam Em vẫn có những màn trình diễn tạo được dấu ấn riêng. Trong đó, bản cover Đơn Phương là một trong những sản phẩm được khán giả đón nhận đáng kể. Phần thể hiện của nữ ca sĩ liên tục thu hút lượt xem trên YouTube và đến tháng 9/2026 đã cán mốc 50 triệu lượt xem. Thành tích này phần nào cho thấy sức hút của Nam Em.

Sau khoảng thời gian liên tục vướng những ý kiến trái chiều, Nam Em dường như đang từng bước lấy lại phong độ và tìm lại sự ổn định trong hoạt động nghệ thuật. Trước đây, bên cạnh những ồn ào đời tư, hoạt động ca hát của nữ ca sĩ cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận. Cô từng bị nhận xét hát live thiếu ổn định, chênh phô, hụt hơi trong một số tiết mục. Không ít màn trình diễn còn gây bàn tán bởi cách thể hiện có phần quá đà, thiếu tiết chế trên sân khấu, điển hình như tiết mục Lý Ngựa Ô với động tác mô phỏng cưỡi ngựa hay khoảnh khắc gào thét khi biểu diễn hồi đầu năm 2025.

Loạt quà giá trị được khán giả dành tặng sau đêm diễn mới đây cũng phần nào cho thấy cô vẫn có những người hâm mộ sẵn sàng đồng hành, ủng hộ trên chặng đường nghệ thuật

Thời gian gần đây, Nam Em vẫn duy trì công việc ca hát, tham gia các đêm diễn và tổ chức minishow để gặp gỡ khán giả. Dù chưa có sản phẩm âm nhạc tạo được dấu ấn nổi bật, nữ ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm từ những người yêu mến giọng hát của mình. Loạt quà giá trị được khán giả dành tặng sau đêm diễn mới đây cũng phần nào cho thấy cô vẫn có những người hâm mộ sẵn sàng đồng hành, ủng hộ trên chặng đường nghệ thuật.

Ảnh: MXH Tổng hợp