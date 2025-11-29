Nam diễn viên VTV phản đối khi bị nói đã có vợ nhưng hôn nhiều cô trong showbiz

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy, hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên đình đám VTV Quốc Anh và hoa hậu Tiểu Vy.

Bản song trùng AI của Quốc Anh

Tại chương trình tuần này, diễn viên Quốc Anh phải đối diện với phiên bản song trùng làm từ AI của mình.

Sau khi song trùng của Tiểu Vy lộ diện, đến lượt phiên bản A.I của diễn viên Quốc Anh "xuất chiêu". Ngay từ những giây đầu tiên và câu nói đầu tiên, song trùng này đã tỏ rõ ý định giành lại Tiểu Vy từ tay bản gốc, đồng thời khẳng định rằng không ai hiểu Tiểu Vy bằng mình.

Phiên bản AI này tiết lộ khá nhiều bí mật ít người biết của Quốc Anh như câu chuyện từng bị la mắng vì cả ngày không thuộc thoại, thậm chí còn nhận phải những lời phê bình, khiến anh suy sụp và phải đăng status tâm trạng.

Ngay cả chuyện hậu trường phim Thám Tử Kiên, phiên bản AI này cũng nắm rõ. Chẳng hạn như lần Quốc Anh và Quốc Huy tắm suối rồi phải đi cúng vì sợ chuyện tâm linh, hay biết Quốc Huy mỗi lần diễn xong đều về phòng đóng cửa kín mít. Thậm chí bản AI còn tiết lộ Đinh Ngọc Diệp là phú bà bất động sản.

Chưa dừng lại ở đó, phiên bản AI còn cho biết, Quốc Anh từng hôn nhiều cô gái trong showbiz, thậm chí người có gia đình. Nam diễn viên phải vội lên tiếng phản bác rằng đây chỉ là tin giả, không có thật.

Bản song trùng AI còn nắm rõ gu bạn gái của Quốc Anh là "xinh, chân dài, body đẹp, một thời thích lái máy bay". Nam diễn viên thừa nhận thông tin này là đúng.

Vì biết quá nhiều bí mật của Quốc Anh nên Trấn Thành và dàn khách mời còn bình chọn song trùng thay thế Quốc Anh ngoài đời.

Lê Xuân Tiền, Trấn Thành và Quốc Anh

Cuối cùng, người đứng sau bản song trùng AI đã lộ diện, là nam diễn viên Lê Xuân Tiền.

Xuất hiện với chiếc mô tô cùng đóa hoa hồng lãng mạn, Lê Xuân Tiền bật mí về tình bạn hơn 10 năm cùng Quốc Anh, kể từ khi cả hai còn là người mẫu trên sàn catwalk.

Lê Xuân Tiền nắm rõ chuyện của Quốc Huy lẫn Đinh Ngọc Diệp do từng chung phim Trại Hoa Đỏ của Victor Vũ, cũng như thường xuyên nói chuyện, đi chơi cùng Quốc Anh.

Trấn Thành cũng phải công nhận Quốc Anh là người "gặp ai cũng kể", có những chuyện khó giấu giếm.