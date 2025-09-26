Nam diễn viên Việt giảm sốc 52kg: Nặng tới 150kg, có lúc tưởng trầm cảm vì thèm ăn không chịu nổi

Hoàng Mập là một trong những diễn viên hài kiêm nhà sản xuất phim được nhiều khán giả Việt Nam yêu mến. Anh ghi dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, hài hước, duyên dáng và là gương mặt quen thuộc trên cả sân khấu lẫn màn ảnh nhỏ.

Tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), Hoàng Mập nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua loạt vai diễn hài ấn tượng, trước khi mở rộng sang sản xuất phim truyền hình. Một số tác phẩm do anh thực hiện có thể kể đến như Nhà ông Hoàng có ma, Khu vườn bí ẩn, Thập tự hoa hay Những thiên thần nhỏ…

Hoàng Mập là nam diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình và sân khấu kịch

Có thời điểm cân nặng của anh lên tới 150kg, Hoàng Mập từng khiến nhiều người lo lắng khi phải đối diện với những vấn đề sức khỏe lẫn tâm lý từ thân hình quá khổ như tiểu đường, huyết áp, gút, khó thở... Chia sẻ trong một cuộc trò chuyện, Hoàng Mập thừa nhận việc kiểm soát cân nặng với anh là điều vô cùng khó khăn.

Tính cách vui vẻ, hoạt bát nhưng nam diễn viên không ít lần rơi vào trạng thái buồn bã, thậm chí có lúc tưởng như trầm cảm chỉ vì "thèm ăn". Anh kể: "Những tháng đầu cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí tôi cảm giác như mình bị trầm cảm. Tôi phải từ bỏ việc tụ tập bạn bè, bỏ hết tiệc tùng. Một người vốn vui vẻ, thích ăn uống như tôi bỗng phải kiêng khem mọi thứ, thật sự khó chịu. Nhiều lúc nghĩ mình làm ra tiền mà lại không được ăn uống thoải mái, thấy buồn lắm".

Nam diễn viên đã bỏ hoàn toàn rượu bia, hạn chế tinh bột, chất béo và đồ ngọt

Anh bắt đầu quá trình giảm cân từ tháng 3/2024. Diễn viên từng chia sẻ lý do kiên quyết đưa bản thân vào kỷ luật là muốn cải thiện sức khoẻ:

"Tôi bị béo phì nhiều năm nên mới có nghệ danh Hoàng Mập. Vì béo, tôi mắc nhiều bệnh như suy giảm tĩnh mạch nghiêm trọng, hở van tim, tiền đái tháo đường, huyết áp cao. Năm 2023, tôi đi khám sức khỏe, các chỉ số đều ở mức báo động đỏ nên tôi quyết tâm phải giảm cân, mong sống lâu bên gia đình để còn có ngày gặp cháu ngoại nữa. Lỡ bệnh tật nằm đó lại khổ vợ con.

Trước đây, đi đóng phim mà phải diễn các tư thế quỳ hay ngồi xổm là tôi không làm được, phải có người kéo, bản thân lúc nào cũng nặng nề, mệt mỏi, chỉ muốn nằm. Quần áo tôi mặc phải nhờ người quen mua từ Mỹ gửi về, size 5XL. Bạn tôi cảnh báo nếu tôi tiếp tục tăng cân sẽ không thể tìm được đồ vừa nữa". Tính đến hiện tại, Hoàng Mập đã giảm tới 52kgm một con số khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là những khán giả đã dõi theo anh trong suốt nhiều năm qua.

Nam diễn viên đã cố gắng thay đổi thói quen ăn uống, kết hợp vận động để cải thiện sức khỏe

Nam diễn viên đã có màn lột xác ấn tượng khi giảm từ mức cân nặng hơn 150kg xuống còn dưới 100kg

Anh tiết lộ bản thân đã giảm 52kg chỉ trong vòng một năm

Hoạt động nghệ thuật lâu năm, nam diễn viên có tài sản ngưỡng mộ. Biệt phủ của Hoàng Mập tọa lạc tại Đồng Nai, cách TP.HCM khoảng 45km, có tổng diện tích hơn 1.600m². Công trình được anh xây dựng theo lối kiến trúc nhà cổ Nam Định hơn 100 năm tuổi, thể hiện rõ niềm đam mê và sự trân trọng của nam diễn viên dành cho nét đẹp truyền thống Việt Nam.

Tuy nhiên, Hoàng Mập sau đó đã rao bán căn biệt phủ này: "Tôi buộc phải bán để thuận tiện cho cuộc sống gia đình sắp tới. Nhiều người bán nhà thường ra giá để người mua trả, còn tôi để khách tự ra giá, nếu thấy hợp lý sẽ bán".

Khi mới 40 tuổi, Hoàng Mập gây xôn xao khi tiết lộ đã hoàn thành di chúc. "Thật sự không sớm đâu, các bạn nên nghĩ một điều rằng đám cưới coi ngày được, đám giỗ có ngày sẵn, thôi nôi, đầy tháng... tất cả đều có ngày để mình chuẩn bị tốt hơn, thì tại sao khi mình không có mặt ở đó lại không chuẩn bị trước mọi thứ. Chuyện đó sẽ rõ ràng và văn minh hơn", anh cho hay.