Lời nhắn nhủ của nam diễn viên SN 1991 khiến không ít người xúc động.

Trương Nam Thàn - Lê Phương.

Ngày 17/11 là sinh nhật của cố diễn viên Quý Bình. Dù nam nghệ sĩ đã qua đời gần 2 năm, nhiều đồng nghiệp vẫn nhớ đến anh và dành những tình cảm đặc biệt trong ngày này.

Diễn viên Lê Phương cùng con trai mang hoa đến nhà thắp hương cho Quý Bình. Trong khi đó, người bạn thân ở Hà Nội là diễn viên Trương Nam Thành cũng không quên ngày sinh nhật của đàn anh.

Trên trang cá nhân, anh viết: "Ở phương xa anh của em an lòng anh nhé. Mừng sinh nhật anh em. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại thấy thương anh em quá".

Trương Nam Thành còn dành một vị trí trong nhà để thờ cúng người bạn thân thiết như một cách lưu giữ những kỷ niệm và tình cảm dành cho Quý Bình.

Đáng chú ý, dưới bài đăng của Lê Phương, Trương Nam Thành gửi lời nhắn nhủ tới đàn chị: "Cứ mỗi năm chị em mình hay mọi người đều dành cho ảnh những gì thiêng liêng và trân quý này đến hết đời nhé chị Hai". Đáp lại đàn em, Lê Phương viết ngắn gọn: "Chắc chắn rồi em". Tấm lòng của 2 người nghệ sĩ khiến không ít người xúc động.

Trương Nam Thành và cố nghệ sĩ Quý Bình.

Lê Phương và Quý Bình từng có mối tình kéo dài gần một thập kỷ. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, quan tâm và hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như công việc. Dù không còn là một đôi, họ vẫn dành cho nhau sự trân trọng.

Trong khi đó, Trương Nam Thành và Quý Bình gắn bó từ năm 2010, khi cả hai cùng tập luyện một vở kịch. Quý Bình là người anh đi trước, tận tình chỉ dạy đàn em về diễn xuất, khuyên anh thi vào trường sân khấu và giới thiệu vai diễn đầu tay. Từ sự dìu dắt ấy, hai nghệ sĩ dần trở thành bạn bè thân thiết, gắn bó cả trong công việc lẫn cuộc sống.