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Nam diễn viên phải đóng cửa tiệm, ngừng kinh doanh: "Tôi mất mát nhiều thứ"

Tùng Ninh
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"Thời gian tôi kinh doanh là hơn hai năm, như vậy cũng vừa đủ để cho tôi trải nghiệm" – Hứa Vĩ Văn nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Hứa Vĩ Văn đã chia sẻ câu chuyện kinh doanh của mình khi làm chủ một nhà hàng.

Anh nói: "Trước phim Mưa đỏ, tôi từ chối một loạt lời mời đóng phim và đi bán mì. Tôi kinh doanh không phải mục đích để làm giàu. Nhưng ở thời điểm sau Covid, tôi nghĩ mọi người đang có nhu cầu khám phá, trở lại cuộc sống.

- Ảnh 1.

Hứa Vĩ Văn trong tiệm mì

Tôi thích xem phim Hong Kong nên nghĩ chắc mọi người cũng thích tới một nhà hàng đồ Hoa, ăn món người Hoa, nghe nhạc Hoa.

Bản thân tôi sinh ra, lớn lên ở khu Chợ Lớn nên rất rành về văn hóa, ẩm thực người Hoa. Vì thế, tôi muốn lan tỏa tới mọi người. Tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ là biết món này ngon thì làm ra cho khách hàng ăn.

Nhưng cái khó khi kinh doanh là quản lý con người. Cảm xúc con người nắng mưa thất thường. Tôi không thể biết người ta thế nào, cuộc sống họ thay đổi ra sao. Tôi đã trải nghiệm xong rồi nên quyết định đóng cửa hàng (cười).

Thời gian tôi kinh doanh là hơn hai năm, như vậy cũng vừa đủ để cho tôi trải nghiệm. Dù tôi cũng mất mát nhiều thứ, sức khỏe tới tiền bạc nhưng tôi không hối hận. Khi quay về đóng phim, tôi cũng có nhiều xúc cảm hơn".

- Ảnh 2.

Hứa Vĩ Văn cũng kể chi tiết một số câu chuyện "cười ra nước mắt" mà anh thấy quản lý con người vô cùng khó: "Có một lần khách phản hồi với tôi về món canh quá mặn. Tôi thắc mắc vì đây là món quán nấu ngon trước giờ, lập tức đem vào hỏi đầu bếp sao lại nấu mặn thế.

Chị đầu bếp đó bật khóc, kêu rằng chị không muốn nấu món canh này nữa nên cố tình bỏ nhiều muối cho nó thật mặn để khách chê.

Quán phải luôn có tôi ở đó để điều phối, không thì sẽ hỗn độn. Có lần diễn viên Ngọc Phước tới quán cơm gà nhưng ăn tới đâu nhả ra đó. Tôi hỏi thì Ngọc Phước bảo gà dai quá không ăn được.

Tôi ngạc nhiên lắm vì gà tôi luôn chọn loại ngon. Tôi đem vào bếp tìm hiểu thì phát hiện ra gà tôi nhập về bị tráo hàng kém chất lượng. Tôi hỏi lí do thì nhân viên này đẩy cho nhân viên kia, không ai chịu đứng ra nhận trách nhiệm. Đó là bài học cho tôi vì quá tin tưởng người khác".

Nam NSƯT từ Mỹ về nước, nói về chuyện nhắm mắt xuôi tay
Tags

Hứa Vĩ Văn

sao Việt

showbiz

nghệ sĩ miền nam

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