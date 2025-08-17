Nam diễn viên, MC “quốc dân” bị bắt vì ấu dâm, nạn nhân nhỏ nhất mới 12 tuổi

Biên kịch, đạo diễn, diễn viên, MC kiêm doanh nhân Trịnh Ký Phong đã chính thức bị Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt giữ vào ngày 12/8. Ngôi sao đa năng này bị cáo buộc có hành vi dâm ô trẻ em và từng bị tạm giữ vào đầu năm nay, tuy nhiên đến nay mới chính thức bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra, Trịnh Ký Phong đã dâm ô, xâm hại nhiều trẻ vị thành niên dưới vỏ bọc hướng dẫn nhảy múa và huấn luyện diễn xuất. Khi phụ huynh của 3 nạn nhân phát hiện ra sự việc, họ đã báo cảnh sát. Theo tờ 163, tội ác của sao nam Mỹ Nhân Ngư kéo dài gần 10 năm mới được đưa ra ánh sáng, với hơn 10 bé gái vị thành niên là nạn nhân.

"Trùm" Cbiz bị bắt vì hành vi dâm ô trẻ em

Một nạn nhân - cô Vương - chia sẻ rằng năm 13 tuổi, cô đã bị Trịnh Ký Phong lợi dụng việc quay phim để dâm ô. Cô chia sẻ thêm rằng gần như cả 7 phụ nữ trong đoàn làm phim đều bị hắn ta ôm hôn, quấy rối, nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 12 tuổi. Cô Vương tố Trịnh Ký Phong từng dụ dỗ cô đến khách sạn với lý do đổi vai. May mắn là cô đã trốn thoát nhờ có người gọi điện cảnh báo kịp thời.

1 nạn nhân khác tên Hám Lâm Na, từng đóng chung phim Mỹ Nhân Ngư với Trịnh Ký Phong cũng lên tiếng tố cáo tội ác của y. Theo đó, năm 12 tuổi, cô tham gia tuyển vai tiên nữ trong bộ phim Truyền kỳ Trư Bát Giới. Sau khi phim khởi quay, Trịnh Ký Phong nhiều lần sàm sỡ, đe dọa cắt vai của cô nếu không nghe lời.

Người đàn ông này cũng quấy rối tình dục nhiều diễn viên khác, thậm chí còn gạ gẫm cho họ vai chính nếu chịu ngủ cùng y. Chưa hết, Trịnh Ký Phong còn lưu lại những hình ảnh, video của nạn nhân trong điện thoại.

Nhiều nạn nhân lên tiếng tố cáo Trịnh Ký Phong

Theo Điều 237 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, tội dâm ô trẻ em thông thường bị phạt tù tối đa 5 năm. Vì vụ việc của Trịnh Ký Phong có nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần, số nạn nhân lớn và lợi dụng chức vụ để gây án nên có thể y sẽ phải đối mặt với mức án từ 5-15 năm tù.

Trịnh Ký Phong sinh năm 1971, là 1 nhân vật quyền lực ở showbiz Trung Quốc. Ngoài vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà đầu tư phim, Trịnh Ký Phong còn nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng khác như Tổng thư ký Diễn đàn quảng cáo A8 của đài trung ương CCTV, Chủ tịch Công ty quản lý vốn HFIO Hong Kong, Chủ tịch Công ty phim Golden Image, Đối tác Quỹ giải trí văn hóa kiêm Phó giám đốc điều hành Ủy ban chuyên môn nghệ thuật quảng cáo của Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Tổng giám đốc Công ty Bắc Kinh Huayi Golden Eagle.

Năm 2016, "ông trùm" này tham gia bộ phim Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì. Mỹ Nhân Ngư sau khi ra mắt đã trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại. Mỉa mai thay, Trịnh Ký Phong từng đạo diễn bộ phim Huyền Thoại Heo Chiến (The Legend Of Pig Warrior), chứa đựng những bài học dành cho trẻ em về cách tránh xa kẻ xấu.

Mỉa mai thay, y từng đạo diễn bộ phim Huyền Thoại Heo Chiến (The Legend Of Pig Warrior), chứa đựng những bài học dành cho trẻ em về cách tránh xa kẻ xấu