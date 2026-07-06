Nam diễn viên đóng vua Bảo Đại được khen đẹp nhất màn ảnh là ai?

Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái vương giả cùng lối diễn xuất tinh tế, Huỳnh Anh Tuấn từng tạo nên hình tượng vua Bảo Đại ấn tượng trên màn ảnh Việt.

Trong số những diễn viên từng hóa thân thành vị vua cuối cùng của triều Nguyễn trên màn ảnh Việt, Huỳnh Anh Tuấn là cái tên được nhiều khán giả nhắc đến nhất.

Vai vua Bảo Đại trong bộ phim Ngọn nến hoàng cung (2004) giúp ông ghi dấu ấn với giới chuyên môn và được nhiều người ưu ái gọi là “vua Bảo Đại đẹp nhất màn ảnh Việt”.

Vai diễn làm nên dấu ấn của “vua Bảo Đại đẹp nhất màn ảnh”

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968 tại Vĩnh Long. Đầu thập niên 1990, sau thời gian sinh sống ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim thị trường nhờ ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm. Thành công từ Biển động mở ra cho ông hàng loạt cơ hội, giúp nam diễn viên quyết định gắn bó lâu dài với điện ảnh Việt.

Nam diễn viên Huỳnh Tuấn Anh được khán giả nhận xét là “vua Bảo Đại đẹp nhất màn ảnh”.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 30 năm với hơn 200 vai diễn ở cả điện ảnh và truyền hình, Huỳnh Anh Tuấn nhiều lần vào vai vua nhờ ngoại hình và thần thái phù hợp. Tuy nhiên, vai diễn được đánh giá thành công nhất là vua Bảo Đại trong Ngọn nến hoàng cung.

Với lối diễn tiết chế cùng vẻ ngoài sang trọng, ông khắc họa hình ảnh vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là người đa cảm, nhiều giằng xé nhưng bất lực trước những biến động của thời cuộc. Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu lịch sử, tìm hiểu phong thái, cử chỉ và đời sống của vua Bảo Đại nhằm tái hiện nhân vật chân thực nhất.

Chính màn hóa thân này giúp Huỳnh Anh Tuấn nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn, trở thành hình tượng vua Bảo Đại được nhắc nhớ nhiều nhất trên màn ảnh Việt.

Trở lại sau biến cố sức khoẻ

Những năm gần đây, Huỳnh Anh Tuấn gây bất ngờ khi trở thành nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Ông lựa chọn cuộc sống gần gũi thiên nhiên trong khu vườn rộng khoảng 6.000 m2 tại Long An, nơi tự tay trồng rau, chăm sóc cây trái và nấu những món ăn dân dã.

Các video ghi lại cuộc sống đời thường với phong cách mộc mạc, hài hước giúp kênh TikTok của nam diễn viên thu hút khoảng 1,5 triệu người theo dõi và hơn 25 triệu lượt thích.

Huỳnh Anh Tuấn từng chia sẻ, ông có sở trường nấu nướng vì từng kinh doanh nhà hàng. Với ông, việc quay video cũng là một cách làm nghệ thuật, khác ở chỗ khán giả được nhìn thấy con người thật của mình thay vì một nhân vật trên phim.

Những năm gần đây, Huỳnh Anh Tuấn gây bất ngờ khi trở thành nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nam diễn viên cũng khẳng định việc về quê sinh sống không đồng nghĩa với rời bỏ nghệ thuật. Ông vẫn nhận lời đóng phim, quay quảng cáo và sắp xếp thời gian để cân bằng giữa công việc với cuộc sống.

Tháng 7/2025, Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ bị đột quỵ, ảnh hưởng đồng thời đến tim và não. Ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau đó trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng.

Sau hơn 80 ngày tập luyện, sức khỏe của nam diễn viên cải thiện rõ rệt. Đến khoảng tháng 9/2025, ông bắt đầu xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Qua những video được chia sẻ, khán giả nhận thấy khả năng nói chuyện và vận động của ông đã tiến bộ đáng kể.

Dù đã dần trở lại với cuộc sống thường nhật, Huỳnh Anh Tuấn cho biết ưu tiên lớn nhất hiện nay vẫn là phục hồi hoàn toàn trước khi quay lại trường quay.

Nam diễn viên đang dần hồi phục sau biến cố sức khoẻ.

Khác với hình ảnh cởi mở trên mạng xã hội, Huỳnh Anh Tuấn rất ít chia sẻ về đời sống riêng. Nam diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Ông có bốn người con với người vợ đầu và kết hôn lần hai với nữ diễn viên Thảo Sương vào năm 2016.

Dù vậy, nam tài tử gần như không công khai hình ảnh gia đình. Ông cho biết luôn muốn giữ sự bình yên cho những người thân và tách biệt đời tư khỏi hoạt động nghệ thuật.