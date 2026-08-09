Nam diễn viên 2 lần bị vợ bỏ vì vỡ nợ, nay tàn tạ mở homestay giá 4 triệu/đêm kiếm tiền trang trải cuộc sống

Sao nam này không ít lần bật khóc vì nợ nần ngập đầu.

Lý Á Bằng từng là ngôi sao hạng A được săn đón ở showbiz Trung Quốc với các tác phẩm kinh điển như Anh Hùng Xạ Điêu và Tiếu Ngạo Giang Hồ. Là nghệ sĩ hàng đầu nhưng Lý Á Bằng sớm rút khỏi ngành giải trí để bước chân vào lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, anh không gặp may trong việc làm ăn.

Nam diễn viên có hơn 5 lần kinh doanh phá sản, gia tài tích lũy cũng vì thế mà tiêu tan và mắc nợ chồng chất. Tổng cộng, các khoản nợ của ngôi sao sinh năm 1971 được ước tính vượt mốc 450 triệu tệ (khoảng 1665 tỷ đồng). Điều này khiến anh lâm vào cảnh tan nhà nát cửa. Lý Á Bằng từng kết hôn với Thiên hậu Vương Phi và Hải Hà Kim Hỷ - Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Trung Quốc. Tuy nhiên, cả hai người đẹp này đều sớm ly dị, rời bỏ Lý Á Bằng vì không thể chịu nổi cuộc sống khó khăn, sáng mở mắt ra là phải cùng chồng trả nợ nghìn tỷ. Vương Phi rời bỏ Lý Á Bằng vào năm 2013, còn người vợ thứ 2 Hải Hà Kim Hỷ chia tay nam diễn viên vào tháng 10/2025.

Cuộc hôn nhân của Lý Á Bằng với Hải Hà Kim Hỷ và Vương Phi đều lần lượt đổ vỡ vì nợ nần. Ảnh: Sohu.

Sau khi trở về cuộc sống độc thân, Lý Á Bằng đã đến Vân Nam (Trung Quốc) bắt đầu lại. Anh mở homestay cao cấp với giá phòng rẻ nhất là 1.000 NDT/đêm (4 triệu đồng). Được biết nam diễn viên đã vay mượn bạn bè, dốc hết tiền tiết kiệm được từ livestream bán hàng những năm qua để gom đủ 30 triệu NDT (hơn 116 tỷ đồng) cải tạo nhà cũ thành địa điểm nghỉ dưỡng. Ngoài ra, anh còn cho ra mắt thương hiệu cà phê riêng mang tên Milú Planet Coffee. Trong ngày khai trương homestay, Lý Á Bằng trực tiếp đeo tạp dề, đứng sau quầy pha chế cafe thủ công, đồng thời tự mình bưng bê phục vụ khách. Trong hình ảnh mới nhất, tài tử được nhận xét khắc khổ và già đi trông thấy.

Hiện, trên các nền tảng đặt phòng nghỉ dưỡng ở Trung Quốc, homestay của Lý Á Bằng duy trì mức đánh giá khoảng 4,9/5 điểm, cho thấy dự án không chỉ dựa vào danh tiếng người nổi tiếng mà còn nhận được phản hồi tích cực từ khách lưu trú.

Sau khi bị người vợ thứ 2 bỏ, nam diễn viên đến Vân Nam (Trung Quốc) mở homestay, thành lập thương hiệu cafe để kinh doanh kiếm cơm. Trong hình ảnh mới nhất, anh xuất hiện với diện mạo tàn tạ già nua. Ảnh: Sina.

Ở lần kinh doanh này của Lý Á Bằng, công chúng hy vọng nam diễn viên có thể thành công, kiếm được tiền trả dứt số nợ nghìn tỷ của mình. Từ năm 2023, Lý Á Bằng đã bị bị liệt vào danh sách người thất tín, không thể vay tiền ngân hàng, thậm chí không được đi máy bay vì trả nợ không đúng hẹn. Theo Lý Á Bằng, cảnh nợ nần chồng chất khiến tình trạng sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống của anh đều giảm sút. Thậm chí, có thời điểm, Lý Á Bằng phải lên mạng khóc lóc xin công chúng quyên góp tiền cứu mình vì sắp bị chủ nhà đuổi cổ sau 5 năm không trả tiền thuê.

Vì muốn làm ông chủ lớn, Lý Á Bằng mạnh tay đầu tư kinh doanh nhưng đều thua lỗ

Nguồn: Sina, Sohu