Vợ đẹp khiến ông hoàng nhạc đỏ đình đám muốn "giữ thật chặt"

"Ông hoàng nhạc đỏ" này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cưới được vợ giỏi giang, xinh đẹp.

Mới đây, Trọng Tấn chia sẻ loạt khoảnh khắc tình cảm bên vợ trong chuyến du lịch, kèm lời nhắn ngọt ngào: “Nắm tay nhau thật chặt. Giữ tay nhau thật lâu”. Trong những bức ảnh được đăng tải, vợ chồng nam ca sĩ xuất hiện giữa khung cảnh biển xanh, núi non và hàng cây nhiệt đới. Cả hai cùng diện trang phục đơn giản, đeo kính râm và nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Đáng chú ý, cặp đôi liên tục có những cử chỉ thân mật như nắm tay, áp sát bên nhau hay tạo dáng tình tứ.

Bà xã Trọng Tấn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt xinh đẹp, tươi tắn. Trong một bức ảnh, chị cài hoa trắng bên tóc, tạo điểm nhấn nữ tính giữa khung cảnh nghỉ dưỡng. Những khoảnh khắc đời thường này cho thấy vợ chồng nam ca sĩ vẫn giữ được sự gần gũi, tình cảm sau nhiều năm chung sống.

Trọng Tấn tình tứ bên bà xã xinh đẹp

Trọng Tấn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa. Anh trưởng thành từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp khi theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, anh đã nhanh chóng khẳng định vị trí nhờ chất giọng đẹp, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng phong cách biểu diễn đĩnh đạc.

Tên tuổi của Trọng Tấn gắn liền với những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như Tiếng đàn bầu, Tình ca, Đất nước tình yêu, Bài ca hy vọng, và đặc biệt là Một đời người một rừng cây… Những màn trình diễn của anh thường xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn mang tầm quốc gia, đặc biệt vào các dịp lễ trọng đại. Nhờ đó, khán giả ưu ái gọi anh bằng danh xưng "ông hoàng nhạc đỏ".

Bà xã Trọng Tấn tên Đặng Thị Thanh Hoa, sinh năm 1978. Cả hai từng là bạn học cấp 3 tại Thanh Hóa, sau đó trở thành người yêu rồi kết hôn. Sau khi lập gia đình, Thanh Hoa vừa chăm sóc hai con, vừa hỗ trợ chồng trong công việc. Chị hiện là giảng viên tiếng Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vợ Trọng Tấn được nhận xét là người phụ nữ được nhận xét vừa xinh đẹp, vừa khéo léo trong công việc và cuộc sống.

Gia đình hạnh phúc của Trọng Tấn

Trọng Tấn dành nhiều lời trân trọng cho người bạn đời. Nam ca sĩ nói anh "sợ vợ", nhưng đó là sự "sợ" xuất phát từ lòng tôn trọng người phụ nữ đã đồng hành, hy sinh cùng mình suốt nhiều năm. Anh cũng cho biết hai vợ chồng có sự chia sẻ, tôn trọng và tình cảm vượt lên trên tình yêu thông thường, như những người tri kỷ.

Không chỉ có cuộc hôn nhân viên mãn, gia đình Trọng Tấn còn khiến nhiều người tự hào bởi hai người con đều có năng khiếu và theo đuổi con đường riêng. Con trai Tấn Đạt học thanh nhạc, yêu thích ca hát và sáng tác; con gái Thảo Nguyên theo học đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời lựa chọn học thêm ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao.

Ngoài âm nhạc, Trọng Tấn hiện tìm niềm vui trong những thú vui giản dị như trồng cây, chăm vườn, nuôi mèo và tận hưởng thời gian bên gia đình. Nam ca sĩ từng nói âm nhạc mang lại cho anh tất cả những gì đang có, nhưng quan niệm sống của anh là "biết đủ mới là đủ".