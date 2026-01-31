Nam danh hài lấy vợ kém 24 tuổi: Từng làm tài xế, được sếp khen "tướng mày ngon" và cú rẽ sự nghiệp

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập trái tim, danh hài Bảo Liêm đã chia sẻ con đường đến với nghệ thuật của mình. Ông nói: "Tôi cũng không biết sao mình lại theo nghề này vì hồi đó tôi không có máu nghệ thuật chút nào, cũng không đam mê từ nhỏ như những người khác.

Bảo Liêm

Khi ấy, tôi đang học hành tiến tới, chuẩn bị lên làm ông này bà nọ thì gia đình có biến cố. Cha tôi quen một người làm trong ngành nghệ thuật nên bảo tôi đi lái xe hơi chở người bạn đó đi làm. Tôi biết lái xe nên nhận công việc đó.

Cứ mỗi sáng tôi lái xe tới chở ông đó đi làm. Ông ấy thấy tôi liền bảo: "Nhìn mày ngon thế này sao lại đi làm tài xế? Có muốn làm nghệ thuật không?".

Tôi không biết làm nghệ thuật là gì, liền hỏi lại, thì ông ấy nhìn tôi bảo: "Tướng mày ngon thế này, đi múa đi".

Đó là bước khởi đầu của tôi, không biết gì về nghệ thuật nhưng nghe theo lời xúi của ông chú đó mà theo nghề.

Ông chú đó giới thiệu tôi vào làm nghệ sĩ múa. Nhưng đúng là tôi được Tổ nghề chọn, từ một đứa không biết gì mà vào đoàn một cái dính luôn, được tuyển thẳng đi học về hát, diễn, múa trong hai năm, còn đứng đầu lớp múa.

Bảo Liêm (ngoài cùng bên trái) và Vân Sơn bên cạnh

Tôi đứng đầu lớp múa nhưng không hề đam mê múa, chắc do tôi có bản năng sẵn. Tôi thấy mình làm được thì cố gắng làm cho hay thôi.

Ra trường, tôi được đoàn đem về làm vũ công diễn trên sân khấu, phải diễn cả một tiết mục chỉn chu. Khán giả ở dưới nhìn lên thấy tôi có sức hút mà chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết múa theo cảm nhận, theo cách người ta chỉ dẫn.

Người phụ trách đoàn thấy tôi có năng khiếu nên giao hẳn cho tôi nhân vật chính mà tôi diễn xuất sắc, được yêu thích.

Tôi phải đi làm diễn viên múa 7, 8 năm trời rồi rời khỏi đoàn nhà nước sang đoàn tư nhân là đoàn Hương Miền Nam. Tại đó, tôi gặp Vân Sơn cũng đang là diễn viên múa.

Đoàn này là đoàn tạp kỹ, không chỉ có múa mà còn có kịch câm, hài, kịch nói. Tôi có chuyên môn múa nên về đoàn đó làm giáo viên dạy múa cho diễn viên trong đoàn.

Ông trưởng đoàn thấy tôi có khiếu nên đưa tôi qua diễn kịch câm rồi sang hài nhỏ. Tôi lên diễn hài là bên dưới cười sặc sụa. Từ đó tôi chuyển hẳn sang diễn hài".

Danh hài Bảo Liêm (sinh năm 1956) hiện có cuộc sống hạnh phúc tại Mỹ bên người vợ thứ hai là ca sĩ Bảo Vi, cựu thành viên nhóm Trio 666, kém ông 24 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác lớn, cặp đôi vẫn gắn bó mặn nồng, được bạn bè như Vân Sơn đánh giá cao về sự hạnh phúc và gia thế sung túc.