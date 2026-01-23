Tùng Dương: "Tôi và Tăng Duy Tân đứng trước mộ Tổ khấn"

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ về sự thay đổi trong con đường âm nhạc của mình để đến gần hơn với công chúng.

Anh nói: "Tôi nghĩ mình là người chăm chỉ, nỗ lực, chịu lắng nghe, không bảo thủ. Để tìm được sự cân bằng như bây giờ, tôi phải thực sự thay đổi suy nghĩ, thay đổi từ trong tâm của mình.

Từ đó, tôi mới nhận biết, gạn lọc, chắt lọc, tìm được những cái phù hợp với mình. Mọi người thấy, hơn 20 năm qua tôi đã đi trên con đường độc đạo, độc hành với không gian âm nhạc riêng của mình một cách độc bản.

Tôi tự hào về những sản phẩm âm nhạc mình đã thực hiện giai đoạn đó như Chạy trốn, Khối lập phương, Li ti, Độc đạo… Lúc đó, tôi thiết lập một con đường âm nhạc không đại chúng, không dành cho số đông.

Thậm chí, tôi còn không biết đại chúng là gì. Tôi chỉ biết rằng, mình không hát nhạc Pop, nhạc trẻ nhiều. Thời đó còn có cả nhạc Hoa lời Việt nữa nhưng tôi cũng từ chối không hát.

Tôi đi một con đường riêng của dân gian đương đại, hồn cốt dân tộc, của những thể nghiệm phá cách.

Dù tôi được giới chuyên môn trân trọng, đánh giá cao, được nhiều giải thưởng nhưng tôi dần hiểu ra rằng, để ngự trị trong tim khán giả, ta phải lắng nghe cảm xúc của khán giả nữa chứ không phải chỉ đóng mình lại. Đó là lí do tôi thay đổi nhiều để có ngày hôm nay. Nhưng chắc chắn tôi không đánh mất mình".

Tăng Duy Tân và Tùng Dương

Tiếp đó, Tùng Dương chia sẻ về mối quan hệ với em họ là nhạc sĩ Tăng Duy Tân, người giúp mình có bài hit triệu view Tái sinh.

Anh nói: "Để là hit thường đã khó, đây là hit quốc dân từ trẻ đến lớn đều thuộc thì là cái duyên. Tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày hát nhạc của ông em họ mình là Tăng Duy Tân.

Hồi bé, Tăng Duy Tân rất thú vị và yêu âm nhạc, gọi tôi là bác trưởng. Tăng Duy Tân hay gọi điện hỏi tôi: "Bác trưởng ơi, em muốn ra Hà Nội học DJ, bác giới thiệu cho em với". Lúc khác lại hỏi tôi đi học thanh nhạc.

Tôi thấy Tăng Duy Tân đam mê nhiều thứ, nhưng hồi đó thì chưa thấy thể hiện được năng khiếu âm nhạc nhiều.

Bỗng một ngày, Tăng Duy Tân Nam tiến và có nhiều bài hit. Bài nào Tăng Duy Tân cũng gửi cho tôi nghe. Khi ấy, Tăng Duy Tân có bài hit Dạ khúc và gửi tôi nghe. Tôi bắt đầu nghe và phải thốt lên, thế hệ của Tân có những điều tôi không thể làm được.

Năm ngoái, hai anh em tôi đứng trước mộ Tổ khấn, xin Tổ tiên cho có dịp kết hợp với nhau để tung hoành. Thế mà lời khấn ấy linh ứng".