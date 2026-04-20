Nam danh ca nổi tiếng bị gia đình người yêu cấm cản chỉ vì điều này

Tùng Ninh |

"Tôi từng có một mối tình đẹp nhưng dang dở khi người yêu tôi lựa chọn rời xa tôi chỉ vì tôi là ca sĩ" – Thái Châu nói.

Mới đây, chương trình Dấu ấn tình ca đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Thái Châu.

Tại đây, nam danh ca chia sẻ cảm xúc khi hát nhạc trẻ ở tuổi U80. Ông nói: "Tôi rất vui và hào hứng khi tiếp cận những sáng tác gần gũi với đời sống hiện đại, đồng thời cảm nhận được nguồn năng lượng tươi mới trong âm nhạc. Nhạc trẻ rất hay, khiến tôi cảm thấy như trẻ lại. Đừng nghĩ mình già mà không hát nhạc trẻ".

Tiếp đó, Thái Châu xúc động kể lại những chuyện tình trong quá khứ của mình: "Tôi từng thầm thích một cô bạn nhưng không dám bày tỏ.

Một lần đi ngang qua khi cô bạn ấy đang chơi banh đũa, tôi đã chụp lấy trái banh như một cách ra tín hiệu nhưng sau cùng thì tôi vẫn không đủ dũng khí để nói thành lời và người đó cũng không phản ứng gì nên đành thôi.

Sau đó, tôi từng có một mối tình đẹp nhưng dang dở khi người yêu tôi lựa chọn rời xa tôi chỉ vì tôi là ca sĩ. Ở thời điểm đó, những rào cản về hoàn cảnh và quan niệm môn đăng hộ đối, sự kì thị nghề ca hát theo kiểu xướng ca vô loài đã khiến chúng tôi không thể tiếp tục. Bản thân tôi cũng không thể bỏ hát được vì đó là con đường tôi chọn, là đam mê của tôi. Đó là ký ức vừa đẹp vừa tiếc nuối theo tôi suốt nhiều năm qua".

Tiếp theo chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Dương Hồng Loan với màn trình diễn ca khúc Hoa tím người xưa.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về cách tiếp cận dòng nhạc trữ tình: "Mỗi khi thể hiện một ca khúc, tôi luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ nội dung để có thể hòa mình vào cảm xúc của bài hát. Theo tôi, trong mỗi mối quan hệ tình cảm đều tồn tại những điều chưa trọn vẹn và chính điều đó tạo nên chiều sâu cho âm nhạc.

Tôi khá may mắn khi có một mối tình gắn bó từ thời học sinh đến hiện tại. Tuy nhiên, trong hành trình hoạt động nghệ thuật, tôi cũng từng có những cảm xúc đặc biệt với đồng nghiệp. Những lần gặp lại sau này khiến tôi không khỏi bồi hồi khi nhớ về những khoảnh khắc đẹp đã từng có".

Nữ ca sĩ lấy chồng đại gia Việt kiều tuyên bố sốc nặng ai cũng sợ
