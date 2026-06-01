Nam ca sĩ Việt từng nhận phản ứng dữ dội đổi đời, giờ chi hàng tỷ đồng cho dự án

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hồ Việt Trung. Nam ca sĩ mang đến một kỷ vật là cúp lưu niệm từ cuộc thi Hãy nghe tôi hát mùa thứ 2 vào năm 2017.

Anh nói: "Đã 9 năm trôi qua nhưng giá trị cốt lõi của nó vẫn vẹn nguyên trong sự nghiệp của tôi. Trước khi tham gia sân chơi này, tôi vốn chỉ được khán giả biết đến qua những ca khúc nhạc trẻ sôi động và các dự án phim ca nhạc hài triệu view.

Quyết định thử sức với dòng nhạc Bolero trữ tình tại thời điểm đó là một bước đi đầy táo bạo của tôi.

Chính sự đón nhận của công chúng tại cuộc thi giúp tôi có thêm động lực để phát hành liên tiếp các album Bolero sau đó.

Tôi nhận ra, không nên tự giới hạn chính mình. Việc bước ra khỏi vùng an toàn sẽ giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều điều và khai phá được những năng lực tiềm ẩn bên trong mà chính mình cũng chưa từng biết đến.

Để có được sự công nhận từ khán giả khi chuyển mình sang một dòng nhạc hoàn toàn mới, tôi từng phải đối mặt với không ít áp lực và nỗi lo sợ bị quay lưng.

Âm nhạc cũng giống như những món ăn thường ngày. Có người thích ăn cơm, có người thích phở, cũng có người lại chuộng hủ tiếu. Khi một người đang thèm hủ tiếu mà tôi lại mang cơm đến thì chắc chắn họ sẽ không chấp nhận.

Trong quá trình làm nghề, tôi từng nhận về cả những lời chê bai nhẹ nhàng lẫn những phản ứng vô cùng dữ dội từ dư luận.

Nếu không chuẩn bị cho mình một tư tưởng vững vàng và kiên định, người nghệ sĩ rất dễ bị nản lòng dẫn đến bỏ cuộc. Sự tỉnh táo để tự định vị màu sắc cá nhân chính là chiếc chìa khóa giúp tôi vượt qua những định kiến, giữ chân những khán giả yêu mến cách hát Bolero.

Thành công của tôi không đến sau một đêm mà là quả ngọt của một chặng đường dài đầy kiên trì.

Tôi phải miệt mài đi hát suốt 12 năm trời, không ngừng quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đàn anh, đàn chị lẫn đàn em trước khi thực sự được công chúng biết đến rộng rãi.

Tôi hoàn toàn tự lập bước đi bằng chính công sức của mình, không hề có bất kỳ bệ đỡ hay nguồn lực tài chính nào hỗ trợ phía sau. Chiếc MV đầu tay của tôi được thực hiện với mức kinh phí vô cùng ít ỏi, chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng từ số tiền tích cóp đi diễn mỗi đêm.

Sau đó, tôi dần có điều kiện nâng cấp chất lượng sản phẩm lên các mức kinh phí lớn hơn như 6 triệu, 7 triệu và cho đến nay là những dự án lên tới hàng tỷ đồng. Phải chọn đúng màu sắc phù hợp với năng lực của bản thân thì mới có thể tồn tại bền vững trong thị trường âm nhạc rộng lớn.

Trước đây, một bài hát cần từ 3 đến 6 tháng mới có thể trở thành hit, còn ngày nay nhờ sức mạnh của các nền tảng mạng xã hội, một ca khúc hoàn toàn có thể bùng nổ chỉ sau một đêm".

Nam ca sĩ cũng nói về tình hình âm nhạc hiện tại: "Hiện nay có rất nhiều ca sĩ trẻ sở hữu bài hit đình đám nhưng chỉ vài tháng sau đã bị những làn sóng âm nhạc mới đè xuống khiến họ chưa kịp định hình được tên tuổi và chỗ đứng trong lòng công chúng.

Với tôi, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người ca sĩ là sau 10 năm làm nghề, khi bước lên sân khấu, khán giả vẫn nhớ tên và yêu cầu biểu diễn lại những ca khúc gắn liền với thanh xuân của họ".