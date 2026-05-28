NSƯT Thành Lộc tuổi U70 chưa vợ con: "Tôi không hẹn hò gì cả"

Tùng Ninh
|

"Tôi đã ở độ tuổi sống chậm rồi và tôi chọn cách sống chậm, không hối hả nữa. Mỗi buổi chiều là tôi uống trà" – NSƯT Thành Lộc chia sẻ.

Vừa qua, tại buổi lễ ra mắt phim Một thời ta đã yêu, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về thói quen của mình ở tuổi U70.

Anh nói: "Ở tuổi này, tôi ăn uống điều độ, chăm sóc sức khỏe bản thân. Tôi dành thời gian cho việc nghỉ ngơi của mình. Tôi có thể đi nghỉ ngơi ở xa hoặc ở ngay tại Sài Gòn.

Ban ngày thì tôi đi tập vở mới nếu có nhưng thường thì một tuần tôi dành thứ hai, thứ ba, thứ 4 để dành cho việc nghỉ ngơi, nhất quyết không đụng vào công việc, để cái đầu tôi được xả stress.

Tôi đã ở độ tuổi sống chậm rồi và tôi chọn cách sống chậm, không hối hả nữa. Mỗi buổi chiều là tôi uống trà.

Tôi có một thói quen đã giữ trên 10 năm nay rồi là nhâm nhi một bình trà vào buổi chiều. Tôi chọn một địa điểm đẹp để ngắm thành phố rồi uống trà cho đầu óc thanh thản.

Không thì tôi ngồi làm về kịch bản, dàn dựng cho sân khấu. Tôi không hẹn hò gì cả. Tôi thích để mình được relax. Cũng có một số người bạn uống trà chung nhưng tôi không rủ. Tôi thích ngồi một mình.

Công việc của tôi phải trò chuyện với cộng đồng nhiều quá, nhiều tiếng ồn xung quanh quá nên những lúc một mình tôi thích dành cho riêng mình, không có ai.

Cô đơn là một cảm giác thèm thuồng. Tôi thèm được cô đơn. Đó là những lúc tôi thèm sự lắng đọng.

Người ta thường than sao họ cô đơn quá. Ở tuổi thanh niên thì tôi nghĩ vậy còn ở tuổi trung niên thì tôi lại thấy cô đơn là một cảm giác rất dễ chịu.

Tôi không bao giờ thích bạn bè đến nhà chơi. Tôi chỉ thích ở một mình. Tôi sợ bạn bè đến nhà sẽ phá rối sự yên tĩnh của mình. Tôi phải có trải nghiệm, cảm giác cô đơn đó thì mới muốn chia sẻ nỗi cô đơn với ngưởi khác.

Điều đó giúp tôi thăng hoa trong tác phẩm, nhân vật của mình".

NSƯT Thành Lộc được mệnh danh là "phù thủy sân khấu" của nghệ thuật kịch nói Việt Nam nhờ tài năng hóa thân xuất sắc vào mọi loại vai diễn. Với tư duy nghệ thuật sắc bén và ngọn lửa nghề cháy bỏng, chú không chỉ là linh hồn của thánh đường sân khấu mà còn là người truyền cảm hứng vĩ đại cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ.

Suốt mấy thập kỷ cống hiến, nam nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt tác phẩm kinh điển, đặc biệt là chuỗi chương trình "Ngày xửa ngày xưa" gắn liền với tuổi thơ bao người.

Dù ở vai trò diễn viên, đạo diễn hay người định hình phong cách cho một thánh đường nghệ thuật mới, chú vẫn luôn giữ trọn vẹn sự tử tế, nghiêm túc và tâm huyết với nghề. Hiện tại, sự cống hiến bền bỉ của chú tại sân khấu Thiên Đăng tiếp tục khẳng định vị thế của một tượng đài nghệ thuật lớn trong nền văn hóa nước nhà.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

