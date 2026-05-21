Nữ NSƯT vừa đóng cửa quán cafe đã mua thêm nhà mới ở TP.HCM: "Nhà này của con gái tôi"

Thời gian gần đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã mua một căn nhà riêng tại TP.HCM. Sau một thời gian tu sửa, căn nhà mới đã hoàn thành với đầy đủ nội thất, tiện nghi để ở.



Cát Tường và con gái

Cô chia sẻ clip quay cùng con gái tên Nauy và nói: "Thấy con tôi sướng chưa. Tôi vừa cúng kiếng nhà cửa các kiểu xong cho nó thì nó mới đi làm về". Vừa nói dứt câu, con gái Cát Tường bật cười liền hỏi lại mẹ: "Nhà nó là sao ạ? Ai đứng tên vậy". Cát Tường liền trêu lại: "Nhà này nhà con ở mà mẹ đâu có ở đâu".

Lý do nữ nghệ sĩ nói vậy vì ngay sau đó, cô đưa cha mẹ đi Úc tận một tháng: "Cứ đợi tôi đi du lịch đã rồi con gái ở nhà muốn làm gì thì làm. Sắp tới tôi với ông bà ngoại đi du lịch Úc một tháng còn Nauy phải đi làm nên không đi được.

Thế là Nauy được ở nhà một mình cả tháng trời, tha hồ quậy, làm gì thì làm, bắc thang lên mái nhà ngồi thổi bong bóng cũng được".

Cát Tường chia sẻ thêm về tính cách của con gái mình: "Nauy thích ở một mình, không thích ở với ai hết nên cũng không sợ ma sợ gì cả. Nhà này cũng mới cúng xong hết rồi nên không có gì phải sợ".

Con gái Cát Tường tỏ ra thích thú khi được ở nhà mới còn nhắc mẹ sửa máy bơm nước, mua thêm lò nướng. Nauy còn tự tay mua sắm rất nhiều đồ ăn, để chật kín tủ lạnh, tủ bếp để phục vụ cuộc sống một mình trong 1 tháng.

Trước đó, Cát Tường tuyên bố đóng quán cà phê đang kinh doanh để cho thuê lại mặt bằng. Cô và con gái chuyển qua ở căn nhà mới mua nhưng diện tích nhỏ hơn rất nhiều.

Cô từng chia sẻ: "Tôi cũng mới mua thêm một cái nhà nhỏ để ở. Căn nhà này bự quá, chỉ dùng để làm ăn chứ không phải nhà ở. Mẹ tôi bảo phải kiếm chỗ cho con gái tôi ở cho đàng hoàng, chứ chỗ này chỉ hợp kinh doanh, người ta ra vào ồn ào.

Trước Tết tôi có mua một căn nhà, ban đầu tính sửa xong để bán đi nhưng mẹ tôi nói thế nên tôi giữ lại để ở cùng con gái luôn".

NSƯT Cát Tường là minh chứng điển hình cho mẫu phụ nữ hiện đại, bản lĩnh khi gặt hái thành công rực rỡ trong cả nghệ thuật lẫn kinh doanh. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, cô một mình nuôi dạy con gái khôn lớn và gây dựng khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "đại gia ngầm" của showbiz Việt khi sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại TP.HCM và cả ở nước ngoài. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những căn nhà khang trang, tiện nghi cùng những chuyến du lịch sang chảnh.

Dù làm mẹ đơn thân, cô vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi khả năng quản lý tài chính và tích lũy tài sản đáng nể. Cát Tường hiện tận hưởng cuộc sống giàu sang, đủ đầy bên người thân mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Phong cách sống thực tế, mạnh mẽ của cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ có cùng hoàn cảnh.