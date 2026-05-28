Nam ca sĩ mua được nhà cho ba mẹ ở Mỹ: "Đó là hạnh phúc của tôi"

Tùng Ninh
|

"Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi" – Quang Lê nói.

Vừa qua, tại cuộc gặp gỡ với danh hài Thúy Nga, ca sĩ Quang Lê đã chia sẻ về chuyện gia đình mình.

Quang Lê

Quang Lê

Anh nói: "Ông nội tôi ngày xưa từng là một nhà bốc thuốc Bắc nổi tiếng ở Huế, phải có đến mười mấy tiệm thuốc Bắc, giống như một chuỗi cửa hàng kiểu Long Châu bây giờ. Ông nội tôi còn có cả chục chiếc thuyền chuyên đi bỏ sỉ thuốc Bắc trên sông. Hồi đó mọi người mua buôn bán sỉ hay qua đường sông nước.

Vậy mà chỉ sau một đêm thôi, ông nội tôi thua hết mười mấy tiệm thuốc đó, mất luôn cả chục cái thuyền. Sau đó, ông nội tôi buồn, suy sụp rồi qua đời.

Lúc ông nội tôi mất, ba tôi mới có 10 tuổi. Sau này, ba tôi cũng làm mất hàng trăm cây vàng, tính theo giá bây giờ là cả triệu đô.

Mẹ tôi giận lắm. Nhưng tôi bảo mẹ "gia đình mình qua Mỹ với hai bàn tay trắng thì vẫn làm lại từ đầu được, tiền thì cũng mất rồi, thôi mẹ bỏ qua cho ba đi". Mẹ tôi nghe tôi nói xong xúc động quá mới đi tìm ba tôi về nhà. Ba tôi sợ quá nên bỏ trốn đi đâu không ai biết.

Quang Lê

Ba tôi trốn đi ba ngày thì mẹ tôi bảo nay ăn không được, nhớ chồng quá, lại thêm tôi nói vào nên mẹ tôi xiêu lòng, bỏ qua cho ba. Thế là ba tôi lại về nhà, sống bình yên.

Một thời gian sau tôi đi hát, nổi tiếng, kiếm được tiền rồi dành dụm, mua lại được cho ba mẹ một căn nhà. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi".

Quang Lê chia sẻ thêm về việc góp tiền cho em gái chơi chứng khoán và mất sạch: "Tôi có một đứa em gái, nó chơi cổ phiếu và tôi gửi nó 150 ngàn đô. Nó cũng xin phép tôi cho nó lấy 150 ngàn đô đó đi chơi chứng khoán để kiếm lời. Tôi đồng ý và dặn nó phải cẩn thận.

Ai ngờ đâu sau một đêm nó mất trắng 500 ngàn đô, trong đó có 150 ngàn của tôi. Ai chơi chứng khoán đều hiểu, mất 500 ngàn đô sau một đêm là bình thường. Nó còn vay tiền ngân hàng để chơi cổ phiếu.

Lâu lâu tôi qua trải lòng với Thúy Nga một chút như vậy và tôi muốn chia sẻ để khán giả cùng tham khảo, rút kinh nghiệm".

