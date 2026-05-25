HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vợ cũ Bằng Kiều nói về cách đối xử với nhân viên đáng tuổi con mình

Tùng Ninh
|

"Vừa cảm phục nghị lực của em, vừa thương em nhiều hơn vì ngày quan trọng nhất của đời sinh viên lại không có người thân bên cạnh", Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ đôi điều về mối quan hệ và cách cô đối xử với nhân viên của mình.

Cô viết: "Bốn năm trước, mình đã từng đến khuôn viên trường đại học Cal State Long Beach để dự lễ tốt nghiệp của đứa cháu gái đầu lòng trong gia đình.

Vợ cũ Bằng Kiều nói về cách đối xử với nhân viên đáng tuổi con mình- Ảnh 1.

Trizzie Phương Trinh

Hôm nay, một lần nữa được có mặt ở nơi này, cảm giác tự hào vẫn vẹn nguyên khi chứng kiến em Kento bước lên sân khấu nhận tấm bằng đại học của mình.

Kento không phải con cháu trong gia đình, cũng không có huyết thống gì với mình. Em là nhân viên của iTango (nhà hàng của Trizzie Phương Trinh). Một mình ở Mỹ, không người thân bên cạnh, thậm chí ngày ra trường em còn định không tham dự vì nghĩ rằng mình chẳng có ai để mời.

Nghe vậy, Minh Chiến (một người bạn của Trizzie Phương Trinh) đã rủ những anh em nhân viên không phải đi làm hôm nay cùng đến dự lễ tốt nghiệp của em. Còn mình thì rất vui được có mặt để thay cho vị trí của mẹ em trong ngày đặc biệt này.

Cha em là người Nhật, mẹ là người Việt Nam, nên nếu chỉ nhìn tên, chắc không ai nghĩ em là người Việt.

Suốt ba năm qua, em vừa đi học vừa đi làm ở iTango, tự bươn trải một mình nơi đất khách để có được ngày hôm nay. Thật sự rất đáng khâm phục. Đối với Kento, iTango không chỉ là nơi làm việc mà còn là gia đình thứ hai của em.

Vợ cũ Bằng Kiều nói về cách đối xử với nhân viên đáng tuổi con mình- Ảnh 2.

Khi tên của em được đọc lên và em bước lên sân khấu để lãnh bằng, mình đã xúc động. Vừa cảm phục nghị lực của em, vừa thương em nhiều hơn vì ngày quan trọng nhất của đời sinh viên lại không có người thân bên cạnh. May mà có gia đình iTango. Mọi người dặn dò nhau, ai sẽ quay góc nào để cuối ngày có đầy đủ khoảnh khắc đáng nhớ của em, để làm clip gửi về Việt Nam cho mẹ em xem.

Kento chỉ lớn hơn Beckam của mình hai tuổi. Trong khi Beckam mỗi tuần vẫn có mẹ đưa đi đón về, chưa phải lo nghĩ chuyện cơm áo hay đi làm kiếm tiền.

Xe cộ ba mẹ lo, những chi tiêu lặt vặt cũng đều được mẹ lo hết. Vì mình chỉ muốn các con tập trung vào việc học. Có lẽ vì vậy mà mình càng thương những em nhỏ tuổi phải vừa học, vừa đi làm để tự lo cho cuộc sống.

Mình cũng từng trải qua những năm tháng như thế, tự đi học, tự kiếm việc làm sau giờ học, tự dành dụm để mua chiếc xe đầu tiên trong đời. Nhưng có lẽ chính những khó khăn đó đã tạo nên con người của mình ngày hôm nay.

Có những điều khi lớn lên mình mới hiểu. Có lẽ vì tuổi thơ của mình không được trọn vẹn nên bây giờ các con muốn gì, mẹ cũng đều cố gắng đáp ứng. 9 tuổi đã xa cha mẹ để sang Mỹ. Đến lúc được đoàn tụ với mẹ thì mình đã trở thành ca sĩ có chút tên tuổi. Nhiều lúc nghĩ, nếu ngày đó có mẹ bên cạnh, chắc mình đã không phải chật vật nhiều đến vậy.

Chúc mừng Kento đã tốt nghiệp với tấm bằng Bachelor in Computer Engineering. Hy vọng với tấm bằng này, em sẽ tìm được công việc như ý để có thể giúp đỡ cho gia đình bên Việt Nam và mở ra một tương lai thật đẹp cho chính mình.

Gia đình iTango sẽ nhớ em lắm. Khi nào rảnh nhớ quay về thăm mọi người nha em".

Chia sẻ của Trizzie Phương Trinh nhận được nhiều khen ngợi của bạn bè, đồng nghiệp. Mọi người đều thán phục trước cách đối xử của nữ ca sĩ với nhân viên. Bản thân Trizzie Phương Trinh cũng từng chia sẻ, các nhân viên nhà hàng của cô đều làm việc rất lâu bền nhờ cách đối xử cô dành cho họ.

Khánh Ly làm chuyện sốc nặng ở Mỹ
Tags

sao Việt

Bằng Kiều

Trizzie Phương Trinh

vợ Bằng Kiều

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại