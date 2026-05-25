Vợ cũ Bằng Kiều nói về cách đối xử với nhân viên đáng tuổi con mình

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ đôi điều về mối quan hệ và cách cô đối xử với nhân viên của mình.



Cô viết: "Bốn năm trước, mình đã từng đến khuôn viên trường đại học Cal State Long Beach để dự lễ tốt nghiệp của đứa cháu gái đầu lòng trong gia đình.

Trizzie Phương Trinh

Hôm nay, một lần nữa được có mặt ở nơi này, cảm giác tự hào vẫn vẹn nguyên khi chứng kiến em Kento bước lên sân khấu nhận tấm bằng đại học của mình.

Kento không phải con cháu trong gia đình, cũng không có huyết thống gì với mình. Em là nhân viên của iTango (nhà hàng của Trizzie Phương Trinh). Một mình ở Mỹ, không người thân bên cạnh, thậm chí ngày ra trường em còn định không tham dự vì nghĩ rằng mình chẳng có ai để mời.

Nghe vậy, Minh Chiến (một người bạn của Trizzie Phương Trinh) đã rủ những anh em nhân viên không phải đi làm hôm nay cùng đến dự lễ tốt nghiệp của em. Còn mình thì rất vui được có mặt để thay cho vị trí của mẹ em trong ngày đặc biệt này.

Cha em là người Nhật, mẹ là người Việt Nam, nên nếu chỉ nhìn tên, chắc không ai nghĩ em là người Việt.

Suốt ba năm qua, em vừa đi học vừa đi làm ở iTango, tự bươn trải một mình nơi đất khách để có được ngày hôm nay. Thật sự rất đáng khâm phục. Đối với Kento, iTango không chỉ là nơi làm việc mà còn là gia đình thứ hai của em.

Khi tên của em được đọc lên và em bước lên sân khấu để lãnh bằng, mình đã xúc động. Vừa cảm phục nghị lực của em, vừa thương em nhiều hơn vì ngày quan trọng nhất của đời sinh viên lại không có người thân bên cạnh. May mà có gia đình iTango. Mọi người dặn dò nhau, ai sẽ quay góc nào để cuối ngày có đầy đủ khoảnh khắc đáng nhớ của em, để làm clip gửi về Việt Nam cho mẹ em xem.

Kento chỉ lớn hơn Beckam của mình hai tuổi. Trong khi Beckam mỗi tuần vẫn có mẹ đưa đi đón về, chưa phải lo nghĩ chuyện cơm áo hay đi làm kiếm tiền.

Xe cộ ba mẹ lo, những chi tiêu lặt vặt cũng đều được mẹ lo hết. Vì mình chỉ muốn các con tập trung vào việc học. Có lẽ vì vậy mà mình càng thương những em nhỏ tuổi phải vừa học, vừa đi làm để tự lo cho cuộc sống.

Mình cũng từng trải qua những năm tháng như thế, tự đi học, tự kiếm việc làm sau giờ học, tự dành dụm để mua chiếc xe đầu tiên trong đời. Nhưng có lẽ chính những khó khăn đó đã tạo nên con người của mình ngày hôm nay.

Có những điều khi lớn lên mình mới hiểu. Có lẽ vì tuổi thơ của mình không được trọn vẹn nên bây giờ các con muốn gì, mẹ cũng đều cố gắng đáp ứng. 9 tuổi đã xa cha mẹ để sang Mỹ. Đến lúc được đoàn tụ với mẹ thì mình đã trở thành ca sĩ có chút tên tuổi. Nhiều lúc nghĩ, nếu ngày đó có mẹ bên cạnh, chắc mình đã không phải chật vật nhiều đến vậy.

Chúc mừng Kento đã tốt nghiệp với tấm bằng Bachelor in Computer Engineering. Hy vọng với tấm bằng này, em sẽ tìm được công việc như ý để có thể giúp đỡ cho gia đình bên Việt Nam và mở ra một tương lai thật đẹp cho chính mình.

Gia đình iTango sẽ nhớ em lắm. Khi nào rảnh nhớ quay về thăm mọi người nha em".

Chia sẻ của Trizzie Phương Trinh nhận được nhiều khen ngợi của bạn bè, đồng nghiệp. Mọi người đều thán phục trước cách đối xử của nữ ca sĩ với nhân viên. Bản thân Trizzie Phương Trinh cũng từng chia sẻ, các nhân viên nhà hàng của cô đều làm việc rất lâu bền nhờ cách đối xử cô dành cho họ.